Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, yok mu? Show Tv yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yayınlanmayacak mı, 23. yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 20.04.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 16:27

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, yok mu? Show Tv yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yayınlanmayacak mı, 23. yeni bölüm ne zaman?

Her hafta Cuma günü televizyon ekranlarında yerini alan Kızılcık Şerbeti, şimdiden Show Tv yayın akışı ile gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda "Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, yok mu, yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman?" soruları yanıt arıyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı yapım geçtiğimiz hafta da yayın akışında yer almamıştı. Peki, Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, yok mu, yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar.

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, yok mu? Show Tv yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yayınlanmayacak mı, 23. yeni bölüm ne zaman?

Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kızılcık Şerbeti 23. Yeni bölümü ile merakla bekleniyor. Dizinin izleyenleri bu kapsamda yapımın yayın tarihi araştırmasına çıktı. Çünkü yapım, geçtiğimiz hafta da Show Tv yayın akışı içerisinde yer almamıştı. Hal böyleyken bugünden "Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, yok mu, yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman?" soruları yanıt arıyor. İşte Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili son durum ve Show Tv yayın akışı detayları.

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, yok mu? Show Tv yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yayınlanmayacak mı, 23. yeni bölüm ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm 21 Nisan 2023 Show Tv yayın akışı içerisinde yer almıyor. Bu kapsamda yapım bu hafta da ekranlara gelmeyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, yok mu? Show Tv yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yayınlanmayacak mı, 23. yeni bölüm ne zaman?

Ancak diğer bölümlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/kizilcik-serbeti/2875

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 23. BÖLÜM ÖZETİ
Oğlu Metehan'ı kurtarmak için suçu üzerine alan Ömer, gerçeğin ortaya çıkması ile kısa sürede aklansa da Kıvılcım'a olan kırgınlığı kolay kolay geçmeyecektir.

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, yok mu? Show Tv yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yayınlanmayacak mı, 23. yeni bölüm ne zaman?

Ömer'in başına gelenlerden herkes Kıvılcım'ı sorumlu tutacak, Kıvılcım bir türlü kendini anlatamayacaktır. Kıvılcım en büyük desteği Doğa'dan görecek ancak Doğa annesine verdiği destek nedeniyle kocasıyla ters düşecektir.
Umut, boşanmadan kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyen Nursema'yla iletişime geçmek için yaratıcı çözümler üretecek, bu ayrı dönemi biraz daha az sancılı atlatmak için çabalayacaktır.

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, yok mu? Show Tv yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yayınlanmayacak mı, 23. yeni bölüm ne zaman?

Abdullah'ın, Alev'e teşekkür hediyesi olarak aldığı saat Sönmez ile Alev arasında yeni bir soruna neden olurken sorunu öğrenen Abdullah kısa bir sürede olayı çözümleyerek Alev'in rahat bir nefes almasını sağlayacaktır.
Sahtekarların ağına düşen Nilay gittikçe dibe çekilmekte ve hayatının hatasını yapmak üzeredir.

SON DAKİKA