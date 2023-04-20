Haberler Yaşam Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, yok mu? Show Tv yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yayınlanmayacak mı, 23. yeni bölüm ne zaman?

Giriş Tarihi: 20.04.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 16:27

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, yok mu? Show Tv yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yayınlanmayacak mı, 23. yeni bölüm ne zaman?

Her hafta Cuma günü televizyon ekranlarında yerini alan Kızılcık Şerbeti, şimdiden Show Tv yayın akışı ile gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda "Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, yok mu, yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman?" soruları yanıt arıyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı yapım geçtiğimiz hafta da yayın akışında yer almamıştı. Peki, Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, yok mu, yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar.