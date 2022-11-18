Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, her Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği dizinin başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimler yer alıyor. Her bölümü ile sosyal medyada gündem olan Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncu kadrosu ile araştırma konusu olmaya deva ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti konusu nedir, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, kadroda hangi isimler var? İşte detaylar.