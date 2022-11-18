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Giriş Tarihi: 18.11.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 14:59

Kızılcık Şerbeti konusu nedir, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, kadroda hangi isimler var?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, her Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği dizinin başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimler yer alıyor. Her bölümü ile sosyal medyada gündem olan Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncu kadrosu ile araştırma konusu olmaya deva ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti konusu nedir, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, kadroda hangi isimler var? İşte detaylar.

Kızılcık Şerbeti konusu nedir, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, kadroda hangi isimler var?

Show TV'nin her Cuma izleyicisiyle buluşturduğu dizisi Kızılcık Şerbeti, 28 Ekim Cuma akşamı ekran yolculuğuna başladı. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan dizi, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle merak ediliyor. Yayınlandığı günden bu yana sosyal medya gündeminden düşmeyen dizi, aynı doğrulara fakat farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa ve Fatih'in evlenmesiyle yaşanan çarpıcı olayları konu ediniyor. Peki, Kızılcık Şerbeti konusu nedir, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, kadroda hangi isimler var? İşte Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında tüm merak edilenler…

Kızılcık Şerbeti konusu nedir, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, kadroda hangi isimler var?

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

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Kızılcık Şerbeti konusu nedir, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, kadroda hangi isimler var?

Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

Kızılcık Şerbeti konusu nedir, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, kadroda hangi isimler var?

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yanı sıra;

Kızılcık Şerbeti konusu nedir, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, kadroda hangi isimler var?

Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

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