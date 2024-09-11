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Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:55

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Show TV Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi ve oyuncuları

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti 3. sezon yayın tarihi belli oldu. Her hafta cuma günleri ekranlara gelen yapımda geri sayım başladı. Tanıtımla birlikte öğrenilen Alev'in ölümü dengeleri değiştirecek. Peki; Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı, yeni sezon oyuncuları kimler? İşte, ayrıntılar...

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Show TV Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi ve oyuncuları

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor sorusu Show TV fragmanı ile birlikte yayında. Çekimlerin başladığı dizide Alev'in ölümü ardından doğan bebek iki aile arasında problem oluyor. Dizinin takipçileri ekran başında yerlerini almaya hazırlanıyor. Peki; Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, 2. sezon oyuncuları kimler?

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Show TV Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi ve oyuncuları

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'nin her hafta cuma günleri ekranlara gelen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile dönüyor. 3. sezon tarihi 13 Eylül olarak belirlendi.

Hikayeye yeni oyuncular dahil oldu.

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Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Show TV Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi ve oyuncuları

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON OYUNCULARI

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı dizinin yeni sezon kadrosuna Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Show TV Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi ve oyuncuları

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde; Nilay'ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe'nin dünyasını başına yıkar. Görkem'le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer'e hem Görkem'e bilenmiştir.

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Show TV Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi ve oyuncuları

Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez'e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.Kıvılcım'ın parti sonrasında Rüzgar'ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder.

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