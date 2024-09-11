Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
09:55
Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Show TV Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi ve oyuncuları
Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti 3. sezon yayın tarihi belli oldu. Her hafta cuma günleri ekranlara gelen yapımda geri sayım başladı. Tanıtımla birlikte öğrenilen Alev'in ölümü dengeleri değiştirecek. Peki; Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı, yeni sezon oyuncuları kimler? İşte, ayrıntılar...