Kızılcık Şerbeti yayın tarihi belli oldu ve Show TV'nin yeni dizisi bu hafta başlıyor. Kızılcık Şerbeti birinci bölümü ile ekranlara gelecek. Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncularıyla ekranlarda kalıcı olmak isteyecek. Hayat Bugün, Baba ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi sonrası Kızılcık Şerbeti ile de Show TV ekranlarda etkili olmaya çalışıyor. Kızılcık Şerbeti oyuncuları vatandaşların ilgi odağı olurken, dizi reytinglerde üstlerde oynamak için büyük dizilerle yarışacak. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? İşte detaylar…