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Haberler Yaşam Kızılcık Şerbeti oyuncuları kim, konusu ne? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti yayın tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 24.10.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 15:36

Kızılcık Şerbeti oyuncuları kim, konusu ne? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti yayın tarihi belli oldu!

Kızılcık Şerbeti yayın tarihi belli oldu ve Show TV'nin yeni dizisi bu hafta başlıyor. Kızılcık Şerbeti birinci bölümü ile ekranlara gelecek. Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncularıyla ekranlarda kalıcı olmak isteyecek. Hayat Bugün, Baba ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi sonrası Kızılcık Şerbeti ile de Show TV ekranlarda etkili olmaya çalışıyor. Kızılcık Şerbeti oyuncuları vatandaşların ilgi odağı olurken, dizi reytinglerde üstlerde oynamak için büyük dizilerle yarışacak. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

Kızılcık Şerbeti oyuncuları kim, konusu ne? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti yayın tarihi belli oldu!

Kızılcık Şerbeti birinci bölümü ile Show TV ekranlarına geliyor! Televizyonun yeni dizileri arasında yer alan yapım, konusu ve oyuncularıyla ilgi odağı haline geliyor. Reytinglerde üste oynamaya çalışacak olan dizi, birçok rakibine üstünlük kurmaya çalışacak. Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti oyuncuları kim, konusu ne?

Kızılcık Şerbeti oyuncuları kim, konusu ne? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti yayın tarihi belli oldu!

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar

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Kızılcık Şerbeti oyuncuları kim, konusu ne? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti yayın tarihi belli oldu!

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

Kızılcık Şerbeti oyuncuları kim, konusu ne? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti yayın tarihi belli oldu!

Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Kızılcık Şerbeti oyuncuları kim, konusu ne? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti yayın tarihi belli oldu!

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

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