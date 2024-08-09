Giriş Tarihi: 09.08.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
14:45
Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. sezon yayın tarihi belli oldu mu?
Geçen sezona olaylı bir finalle veda eden Kızılcık Şerbeti 3. sezon yayın tarihi ile gündemde yerini aldı. Diziseverler, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuyla 3. sezonun hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Geçen sezona şok etkisi bırakan bir finalle veda eden dizinin akıbeti merakla bekleniyor. İşte detaylar.