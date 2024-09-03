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Giriş Tarihi: 03.09.2024 23:30 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 23:39

Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi! Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?

Show TV ekranlarında her hafta cuma günü yayımlanan Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi ile gündemde. Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı yapımda yeni bölümler bekleniyor. Dizinin takipçileri yeni sezonda hikayeye katılacak oyuncuları merak ediyor. Peki; Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi! Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman merak konusu. Oyuncu kadrosu ve hikayede yapılacak değişiklikler izleyenlerin gündeminde. Son bölümde Görkem'in Fatih'in amcası ile olan ilişkisi ortaya çıkarken Doğa ve Giray da ilişkilerinde ilerliyor. İşte, diziye dair merak edilenler...

Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi! Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi 13 Eylül olarak dikkat çekiyor. 66 bölümde sezon finali yapan yapımın çekimlerinin başladığı konuşuluyordu.

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Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi! Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde; Nilay'ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe'nin dünyasını başına yıkar. Görkem'le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer'e hem Görkem'e bilenmiştir.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi! Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?

Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez'e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.Kıvılcım'ın parti sonrasında Rüzgar'ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi! Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?

İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema'ya evlenme teklif etmeye karar verir.Doğa ve Giray'ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır.Ömer ve Kıvılcım'ın Abdullahlar'a yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.

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