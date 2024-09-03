Giriş Tarihi: 03.09.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
23:39
Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi! Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?
Show TV ekranlarında her hafta cuma günü yayımlanan Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi ile gündemde. Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı yapımda yeni bölümler bekleniyor. Dizinin takipçileri yeni sezonda hikayeye katılacak oyuncuları merak ediyor. Peki; Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?