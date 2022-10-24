Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 17:15 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 17:17

Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Kızılyıldız Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 5. hafta maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Lig'deki son maçında Monaco'yu 4 gol ile geçen Fırtına, kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Maçı ekran başından takip etmek isteyen bordo mavili futbolseverler ise Kızılyıldız Trabzonspor maçı canlı izle kanalı için ''Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın tüm detayları…

Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Kızılyıldız Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Trabzonspor, 5. hafta maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı yönetiminde çıkış yakalayan Fırtına, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Zorlu karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyen bordo mavili taraftarlar, ''Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorusu ile Kızılyıldız Trabzonspor maçı canlı yayın izle kanalı bilgisine erişmeye çalışıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar…

Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

KIZILYILDIZ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi gruplarında beşinci hafta maçları bekleniyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, Sırbistan'ın güçlü ve köklü ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

İşte, Kızılyıldız Trabzonspor maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri hakkında tüm bilgiler şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

KIZILYILDIZ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılyıldız Trabzonspor maçı, 27 Ekim 2022 Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak.

Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

KIZILYILDIZ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız Trabzonspor maçı, Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

YÜZÜNCÜ MAÇINA ÇIKIYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5'nci hafta maçında deplasmanda karşılaşacakları Kızılyıldız maçıyla birlikte yüzüncü maçına çıkacak.

Deneyimli çalıştırıcı Spor toto Süper Lig'de 81, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, Süper Kupa'da 2, UEFA Şampiyonlar Lig Play-off aşamasında 2, UEFA Avrupa Ligi 4 ve UEFA Konferans Ligi'nde 4 maça çıktı. Avcı, Süper Lig'de Trabzon'da oynanan Giresunspor maçını ise trübünden yönetti.

DEPLASMANDA İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdulllah Avcı, Karadeniz ekibinin başında çıkacağı yüzüncü maçında Kızılyıldız takımı ile karşılaşacak. Tecrübeli teknik adam, bordo-mavili takımın başında dalya diyeceği haftada hem gruptaki iddasını sürdürmek hem de Avrupa'da Trabzonspor'un başında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Karadeniz ekibinin başında Avrupa'da dış sahada oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Avcı, gruptaki iddasını sürdürmenin yanı sıra deplasmanda ise ilk galibiyetini almak istiyor.

SON DAKİKA