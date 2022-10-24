Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

KIZILYILDIZ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi gruplarında beşinci hafta maçları bekleniyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, Sırbistan'ın güçlü ve köklü ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

İşte, Kızılyıldız Trabzonspor maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri hakkında tüm bilgiler şöyle;