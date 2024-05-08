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Haberler Yaşam Kızıma tecavüz etti deyip kurşun yağdırdı: Abidin Topal cinayetinde kan donduran detay!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 16:31

Kızıma tecavüz etti deyip kurşun yağdırdı: Abidin Topal cinayetinde kan donduran detay!

Ankara'da Levent Ü., Abidin Topal'a kurşun yağdırdı! Topal, hayatını kaybederken yürütülen soruşturmada, çarpıcı detaylara ulaşıldı. Levent Ü., Abidin Topal'ın kızı Canseli Ü'ye cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı. "Öldürme kastım yoktu" diyen Levent Ü.'nün savunması şaşkınlık yarattı!

Dilhan Dumanoğlu
Kızıma tecavüz etti deyip kurşun yağdırdı: Abidin Topal cinayetinde kan donduran detay!

Kan donduran olay geçtiğimiz aralık ayında Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki bir çiğ köfte dükkanında yaşandı. Abidin Topal ile Levent Ü. arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Levent Ü. Topal'a kurşun yağdırdı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Topal kurtarılamadı.

Kızıma tecavüz etti deyip kurşun yağdırdı: Abidin Topal cinayetinde kan donduran detay!

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Levent Ü.'nün 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Tehdit' 5 yıla kadar, 'Suç delillerini yok etme veya gizleme' suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi.

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Kızıma tecavüz etti deyip kurşun yağdırdı: Abidin Topal cinayetinde kan donduran detay!

'EŞİM VE KIZIMA KÜFÜR ETTİ'

Levent Ü., iddianamedeki ifadesinde Topal'ın iş yerinde çalışan kızının uzayan mesai saatlerinden şüphelenmeye başladığını, kızının dükkanda tek çalıştığını ve işlerin yoğun olduğunu söylediğini aktardı. Topal ve ailesi tarafından gelen tehdit ve hakaret içeren mesajlarla öfkelendiğini öne süren Levent Ü, "Topal'a tehditlerine son vermesini söylemek için dükkana gittim. Eşim ve kızıma küfretti. Elini beline attı ve tabanca çıkardı. Ben de tabancaya hamle yaptım. Bu esnada tabanca patladı. Öldürme kastım yoktu, üzgün ve pişmanım" dedi.

Kızıma tecavüz etti deyip kurşun yağdırdı: Abidin Topal cinayetinde kan donduran detay!

AİLESİYLE TEHDİT ETMİŞ

Levent Ü.'nün kızı Canseli Ü., Topal'ın eşinden ayrılıp kendisiyle evleneceğini düşündüğü için işten ayrılmadığını, bu süreçte sevgili olduklarını ve cinsel birliktelik yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Canseli Ü., ilerleyen günlerde hamile kaldığını, Topal'ın isteğiyle kürtaj yaptırdığını, Topal'ın kendisini ailesiyle tehdit ettiğini öne sürerek, Topal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade etti.

Kızıma tecavüz etti deyip kurşun yağdırdı: Abidin Topal cinayetinde kan donduran detay!

'KIZIMA TECAVÜZ ETTİ'

Müşteki M.B. ise depremzede ailesiyle birlikte Topal'ın iş yerinde çalıştığını ve dükkanın arka kısmındaki bölümde eşi ve çocuğuyla yaşadıklarını kaydetti. Olay günü silah ve Topal'ın bağırma sesini duyduğunu ve bunun üzerine dükkandaki çocuğu ve eşini banyoya kapattığını anlatan M.B, Levent Ü'nün ise "O şerefsiz kızıma tecavüz etti" dediğini beyan etti.

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