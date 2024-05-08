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Kızıma tecavüz etti deyip kurşun yağdırdı: Abidin Topal cinayetinde kan donduran detay!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
16:31
Kızıma tecavüz etti deyip kurşun yağdırdı: Abidin Topal cinayetinde kan donduran detay!
Ankara'da Levent Ü., Abidin Topal'a kurşun yağdırdı! Topal, hayatını kaybederken yürütülen soruşturmada, çarpıcı detaylara ulaşıldı. Levent Ü., Abidin Topal'ın kızı Canseli Ü'ye cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı. "Öldürme kastım yoktu" diyen Levent Ü.'nün savunması şaşkınlık yarattı!