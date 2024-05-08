Kızıma tecavüz etti deyip kurşun yağdırdı: Abidin Topal cinayetinde kan donduran detay!

'EŞİM VE KIZIMA KÜFÜR ETTİ'

Levent Ü., iddianamedeki ifadesinde Topal'ın iş yerinde çalışan kızının uzayan mesai saatlerinden şüphelenmeye başladığını, kızının dükkanda tek çalıştığını ve işlerin yoğun olduğunu söylediğini aktardı. Topal ve ailesi tarafından gelen tehdit ve hakaret içeren mesajlarla öfkelendiğini öne süren Levent Ü, "Topal'a tehditlerine son vermesini söylemek için dükkana gittim. Eşim ve kızıma küfretti. Elini beline attı ve tabanca çıkardı. Ben de tabancaya hamle yaptım. Bu esnada tabanca patladı. Öldürme kastım yoktu, üzgün ve pişmanım" dedi.