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Kızına atılan mesajları gören baba apartmanın çevresine pusu kurdu: Uyuşturucu satıcısını önce yakaladı sonra polise götürdü
Giriş Tarihi: 03.08.2022 10:25
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
10:26
Kızına atılan mesajları gören baba apartmanın çevresine pusu kurdu: Uyuşturucu satıcısını önce yakaladı sonra polise götürdü
İstanbul Avcılar'da kızına uyuşturucu madde satan şahsın mesajını yakalayan baba sinirden deliye döndü. Yakaladığı uyuşturucu satıcısını döverek karakola götürdü. Öfkeli babanın dayağına esnaf da katıldı.