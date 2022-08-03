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Giriş Tarihi: 03.08.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 10:26

Kızına atılan mesajları gören baba apartmanın çevresine pusu kurdu: Uyuşturucu satıcısını önce yakaladı sonra polise götürdü

İstanbul Avcılar'da kızına uyuşturucu madde satan şahsın mesajını yakalayan baba sinirden deliye döndü. Yakaladığı uyuşturucu satıcısını döverek karakola götürdü. Öfkeli babanın dayağına esnaf da katıldı.

İHA
Kızına atılan mesajları gören baba apartmanın çevresine pusu kurdu: Uyuşturucu satıcısını önce yakaladı sonra polise götürdü

Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan İ. isimli baba, bir süredir kızının hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı. Kızının mesajlaştığını gören baba elinden telefonu alarak mesajları okumaya başladı.

Kızına atılan mesajları gören baba apartmanın çevresine pusu kurdu: Uyuşturucu satıcısını önce yakaladı sonra polise götürdü

APARTMANIN ÇEVRESİNDE PUSU KURDU

Baba bir kişinin kızına uyuşturucu madde sattığını öğrenince şoke oldu. Oğuzhan İ. şüpheli ile mesajlaşmaya başladı. Bağcılar'dan motorla gelen şüpheli için baba apartmanın aşağısında pusu kurdu.

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Kızına atılan mesajları gören baba apartmanın çevresine pusu kurdu: Uyuşturucu satıcısını önce yakaladı sonra polise götürdü

Çevrede motorla tur atan şüphelinin arkasından yaklaşan baba, bir anda motordan düşürerek dövmeye başladı. Çevredeki vatandaşlarda durumu görüp şüpheliyi dövmeye başladı.

Kızına atılan mesajları gören baba apartmanın çevresine pusu kurdu: Uyuşturucu satıcısını önce yakaladı sonra polise götürdü

DÖVEREK KARAKOLA GÖTÜRDÜ

Sinirden deliye dönen baba, tüm cadde boyunca şüpheliyi döverek karakola sürükledi. Çevredeki vatandaşlar araba ile destek olarak şahsı karakola götürdüler.

Kızına atılan mesajları gören baba apartmanın çevresine pusu kurdu: Uyuşturucu satıcısını önce yakaladı sonra polise götürdü

Cadde üzerinde esnaf olan Yıldız Erden, ise o anları anlattı. Erden, "Adam kızının telefonunda, başkasının ona uyuşturucu sattığını yakalıyor. Şahıs kıza mesaj atıyor 'Kaç tane getireyim?' diye. Kızın babası da '10 tane getir' diye mesaj yazıyor. Adam, şahsa buranın adresini veriyor. "

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