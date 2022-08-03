Kızına atılan mesajları gören baba apartmanın çevresine pusu kurdu: Uyuşturucu satıcısını önce yakaladı sonra polise götürdü

Cadde üzerinde esnaf olan Yıldız Erden, ise o anları anlattı. Erden, "Adam kızının telefonunda, başkasının ona uyuşturucu sattığını yakalıyor. Şahıs kıza mesaj atıyor 'Kaç tane getireyim?' diye. Kızın babası da '10 tane getir' diye mesaj yazıyor. Adam, şahsa buranın adresini veriyor. "