Haberler
Yaşam
Kızına cinsel istismarı kan dondurdu! Sapık babanın cezası açıklandı: İşte iğrenç detaylar...
Giriş Tarihi: 25.07.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
12:01
Kızına cinsel istismarı kan dondurdu! Sapık babanın cezası açıklandı: İşte iğrenç detaylar...
Tarih Nisan 2023'ü gösterdiğinde Bursa'da iğrenç olay meydana geldi. 44 yaşındaki sapık baba, 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu. Jandarma ekipleri, tarafından suçüstü yakalanan sapık baba tutuklandı. 15 yaşındaki kız, ifadesini değiştirmesi sonrası sapık baba tahliye edildi. Duruşmaya çıkan sanık tekrar tutuklandı. 2. duruşmada sapık babanın cezası açıklandı. İşte iğrenç detaylar...