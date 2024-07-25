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Giriş Tarihi: 25.07.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:01

Kızına cinsel istismarı kan dondurdu! Sapık babanın cezası açıklandı: İşte iğrenç detaylar...

Tarih Nisan 2023'ü gösterdiğinde Bursa'da iğrenç olay meydana geldi. 44 yaşındaki sapık baba, 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu. Jandarma ekipleri, tarafından suçüstü yakalanan sapık baba tutuklandı. 15 yaşındaki kız, ifadesini değiştirmesi sonrası sapık baba tahliye edildi. Duruşmaya çıkan sanık tekrar tutuklandı. 2. duruşmada sapık babanın cezası açıklandı. İşte iğrenç detaylar...

DHA
Kızına cinsel istismarı kan dondurdu! Sapık babanın cezası açıklandı: İşte iğrenç detaylar...

Her detayı ile mide bulandıran cinsel istismar Bursa'da yaşandı. 44 yaşındaki sapık baba, 15 yaşındaki kızına otomobilin içinde cinsel istismarda bulundu. Sapık babanın cezası açıklandı.

Kızına cinsel istismarı kan dondurdu! Sapık babanın cezası açıklandı: İşte iğrenç detaylar...

KIZINA CİNSEL İSTİSMARI KAN DONDURDU!

Bursa'da otomobilde kızı R.K.'ye (15) cinsel istismarda bulunurken yakalanıp, tutuklanan Gökmen K.'nin (44), yargılandığı davanın ikinci duruşmasında mütalaa veren savcı, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 39 yıla kadar hapis cezası istedi.

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Kızına cinsel istismarı kan dondurdu! Sapık babanın cezası açıklandı: İşte iğrenç detaylar...

İnegöl ilçesinde geçen yıl nisan ayında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine kontrol ettikleri park halindeki otomobilde, kızı R.K.'ye cinsel istismarda bulunurken yakaladı. Karşısında güvenlik güçlerini gören Gökmen K., "Ne yaptım? Allah benim belamı versin komutanım. Bizi bırakın, gidelim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" diyerek ağladı. Olay sonrası, mağdur olarak pedagog eşliğinde ifadesi alınan R.K., "Babam, 'Başka kadına gideceğim' diyerek bana baskı yapıyordu.

Kızına cinsel istismarı kan dondurdu! Sapık babanın cezası açıklandı: İşte iğrenç detaylar...

Ailemin dağılmasından korktuğum için oral ilişki teklifini kabul ettim. Daha önceden beni otomobil ile boş tarlaya getiriyordu. Sonunda yakalandık" dedi. Gökmen K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gökmen K., savcılık soruşturmasında, kızının, "Daha önce verdiğim ifade doğru değil. Babam bana evde baskı yapıyordu. Dışarı çıkmamı istemiyordu. Yakalanınca böyle bir yalan söylemek zorunda kaldım" şeklinde ifade değiştirmesi sonucu tahliye edildi.

Kızına cinsel istismarı kan dondurdu! Sapık babanın cezası açıklandı: İşte iğrenç detaylar...

SANIK AVUKATI: MAĞDURUN RIZASI OLDUĞU İÇİN SUÇ OLUŞTURMAZ

Hakkında İnegöl 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gökmen K., çıktığı ilk duruşmada suçlamaları reddederken, sanık avukatı Sedat Gülen, "O gün müvekkilim fermuarını çekerken görüldüğü için bu suçlama ile karşı karşıya kalmıştır" dedi. Avukat Gülen, "Kızı, gerçeği daha sonra söyledi. Ayrıca böyle bir olayın olduğu düşünülürse, mağdurun 15 yaşından büyük ve rızasının olması dikkate alındığında suç oluşturmaz. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi.

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