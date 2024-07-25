Kızına cinsel istismarı kan dondurdu! Sapık babanın cezası açıklandı: İşte iğrenç detaylar...

SANIK AVUKATI: MAĞDURUN RIZASI OLDUĞU İÇİN SUÇ OLUŞTURMAZ

Hakkında İnegöl 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gökmen K., çıktığı ilk duruşmada suçlamaları reddederken, sanık avukatı Sedat Gülen, "O gün müvekkilim fermuarını çekerken görüldüğü için bu suçlama ile karşı karşıya kalmıştır" dedi. Avukat Gülen, "Kızı, gerçeği daha sonra söyledi. Ayrıca böyle bir olayın olduğu düşünülürse, mağdurun 15 yaşından büyük ve rızasının olması dikkate alındığında suç oluşturmaz. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi.