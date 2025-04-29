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Haberler Yaşam Kızını babasıyla görüşe 43 dakikaya geç götürdü: Hapis cezasını duyunca şoke oldu!
Giriş Tarihi: 29.04.2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 12:54

Kızını babasıyla görüşe 43 dakikaya geç götürdü: Hapis cezasını duyunca şoke oldu!

Olay Muğla Fethiye'de meydana geldi. 48 yaşındaki Nazlı Zeynep A.'ya geçici velayeti kendisinde olan kızı 7 yaşındaki S.D.A.'yı, 4 yıldır boşanma davası süren eşi B.C.A. ile görüşeceği yere 43 dakika geç götürdüğü gerekçesiyle 3 günlük 'zorlama hapsi' verildi. Nazlı Zeynep A., Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi'nin kararına itiraz için işlemleri başlattıklarını söyledi. İşte detaylar…

DHA
Kızını babasıyla görüşe 43 dakikaya geç götürdü: Hapis cezasını duyunca şoke oldu!

Nazlı Zeynep A. ve B.C.A., 2021 yılında ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken, mahkeme önce çiftin çocukları S.D.A.'nın geçici velayetini anne Nazlı Zeynep A.'ya, sonra da baba B.C.A.'ya verdi. Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi, son olarak 6 Şubat'ta S.D.A.'nın geçici velayetini annesine verirken, baba B.C.A.'nın ayda 2 kez kızını sosyal hizmetler ve emniyet görevlileri gözetiminde görebileceği yönünde hüküm kurdu.

Kızını babasıyla görüşe 43 dakikaya geç götürdü: Hapis cezasını duyunca şoke oldu!

Nazlı Zeynep A., Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen görüşme yerine kızını götürdüğünde, babasının olmadığını gördü. Nazlı Zeynep A., B.C.A.'nın, annesinin kızını görüş saatinde getirmediği yönünde tutanak tutturup, şikayette bulunduğunu öğrendi.

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Kızını babasıyla görüşe 43 dakikaya geç götürdü: Hapis cezasını duyunca şoke oldu!

MAHKEMENİN KARARINA İTİRAZ

Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi de şikayet üzerine, Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nce çocuğu istenilen yer ve tarihte hazır etmesi için usulüne uygun bildirimde bulunulmasına rağmen buna uymadığı gerekçesiyle Nazlı Zeynep A.'ya 3 gün zorlama hapis cezası verilmesine hükmetti. Kararda, "Çocuk teslimine ilişkin ara karara ve velayet düzenlemesine aykırı davranan davalı tarafın 3 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

Nazlı Zeynep A., görüş günlerinde normalde 09.00'da kızını teslim ettiğini, o gün Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nden arayan görevlinin görüş saatini 10.00 olarak bildirdiğini ileri sürerek, karara itiraz için işlemleri başlattı.

Kızını babasıyla görüşe 43 dakikaya geç götürdü: Hapis cezasını duyunca şoke oldu!

MAHKEMENİN KARARINA İTİRAZ

Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi de şikayet üzerine, Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nce çocuğu istenilen yer ve tarihte hazır etmesi için usulüne uygun bildirimde bulunulmasına rağmen buna uymadığı gerekçesiyle Nazlı Zeynep A.'ya 3 gün zorlama hapis cezası verilmesine hükmetti. Kararda, "Çocuk teslimine ilişkin ara karara ve velayet düzenlemesine aykırı davranan davalı tarafın 3 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

Kızını babasıyla görüşe 43 dakikaya geç götürdü: Hapis cezasını duyunca şoke oldu!

Nazlı Zeynep A., görüş günlerinde normalde 09.00'da kızını teslim ettiğini, o gün Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nden arayan görevlinin görüş saatini 10.00 olarak bildirdiğini ileri sürerek, karara itiraz için işlemleri başlattı.