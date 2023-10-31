Haberler Yaşam Kızını internette satılığa çıkardı! Türkiye bu babanın yaptıklarını konuşuyor!

Giriş Tarihi: 31.10.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 10:50

Kızını internette satılığa çıkardı! Türkiye bu babanın yaptıklarını konuşuyor!

Türkiye'nin konuştuğu skandal olay Balıkesir'de yaşandı. 17 yaşında olan O.K. ve D.K. aile onayıyla nikah kıydı. 3 gün 3 gece düğün yapıldı. Ancak düğün sonrası taraflar soluğu karakolda aldı. Taraflar birbirlerinden 'şiddet' ve 'yağma' suçlamasıyla şikayetçi olurken, gelinin babası Y.D.'nin, 2019'da sosyal medya hesabında paylaştığı kızının fotoğrafının üzerine, 'Bu kız satılıktır' yazdığı ortaya çıktı. Ayrıca damattan 250 bin lira başlık parası aldığı ve kızını dini nikahla evlendirmek istediği kişileri de dolandırdığı anlaşıldı. İşte pes dedirten olayın detayları