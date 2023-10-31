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Giriş Tarihi: 31.10.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 10:50

Kızını internette satılığa çıkardı! Türkiye bu babanın yaptıklarını konuşuyor!

Türkiye'nin konuştuğu skandal olay Balıkesir'de yaşandı. 17 yaşında olan O.K. ve D.K. aile onayıyla nikah kıydı. 3 gün 3 gece düğün yapıldı. Ancak düğün sonrası taraflar soluğu karakolda aldı. Taraflar birbirlerinden 'şiddet' ve 'yağma' suçlamasıyla şikayetçi olurken, gelinin babası Y.D.'nin, 2019'da sosyal medya hesabında paylaştığı kızının fotoğrafının üzerine, 'Bu kız satılıktır' yazdığı ortaya çıktı. Ayrıca damattan 250 bin lira başlık parası aldığı ve kızını dini nikahla evlendirmek istediği kişileri de dolandırdığı anlaşıldı. İşte pes dedirten olayın detayları

DHA
Kızını internette satılığa çıkardı! Türkiye bu babanın yaptıklarını konuşuyor!

Kızı için satılıktır ilanı açtı. Damattan da 250 bin lira başlık parası kopardı… Konya'da oturan O.K. ile D.K.'nin, ailelerinin onayıyla 3 Ağustos'ta resmi nikahları kıyıldı. Çift, 19- 21 Ekim tarihleri arasında 3 gün 3 gece olmak üzere, damadın memleketi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapacakları düğün için hazırlıklara başladı.

Kızını internette satılığa çıkardı! Türkiye bu babanın yaptıklarını konuşuyor!

Damat tarafı, bu süreçte kızın babasına 250 bin lira başlık parası verdi. Aileler, 19 Ekim'de Susurluk'ta bir araya geldi. İddiaya göre, düğünün 2'nci günü kız tarafı, takı töreninin ardından bir yakınlarının öldüğünü söyleyip Konya'ya dönmek istedi.

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Kızını internette satılığa çıkardı! Türkiye bu babanın yaptıklarını konuşuyor!

Kız tarafının aceleci tavırlarından şüphelenen damadın ailesi, gelinin üzerindeki takıları bıraktıktan sonra Konya'ya gitmesini istedi. Taraflar arasında arbede çıktı. Damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı ise gelinin üzerinde kaldı.

Kızını internette satılığa çıkardı! Türkiye bu babanın yaptıklarını konuşuyor!

Düğünü terk edip, ailesiyle Susurluk'taki akrabalarının yanına giden gelin D.K., 1 gün sonra eşi O.K.'ye dönerek, ailesinin daha önce de kendisini başkalarıyla evlendirmek isteyerek dolandırdığını söyleyip, şikayetçi olacağını anlattı.

Kızını internette satılığa çıkardı! Türkiye bu babanın yaptıklarını konuşuyor!

Damadın ailesiyle Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden D.K., burada ifadesini değiştirerek, silah zoruyla alıkonulduğunu ve darbedildiğini söyleyip, eşi ve eşinin ailesinden şikayetçi oldu. D.K., emniyetteki ifadesinin ardından ailesiyle Konya'ya döndü.

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