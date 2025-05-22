Kızını öldüren anne için istenen ceza belli oldu! "Evimizin ipini uyuşturucu çekti..."

ANNEDEN YÜREK BURKAN SÖZLER: 'EVİMİZİN İPİNİ UYUŞTURUCU ÇEKTİ'

Bozma kararının ardından Vural, bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Ayşe Vural duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Vural, "Cezaevinde uyuşturucu ticaretinden yatan sanıklar var. Onlarla aynı ortamda bulunmaktan dolayı nefes alamayacak haldeyim. Evimize düşen yıldırım hiçbir eve düşmesin. Ben karıncayı bile incitemem. Asla öyle biri değilim. Evimizin ipini uyuşturucu çekti. Kızım uyuşturucudan önce bambaşka birisiydi. Ciğerim yanıyor. Cezaevinde uyuşturucu satıcılarını gördükçe gram gram ölüyorum. Hiçbir karar içimdeki acıyı bitiremez ama en azından nefes almak istiyorum" diye konuştu.