KKTC’de tarihi başörtüsü kararı! Tüzük onaylandı...

Okullarda esas olanın üniforma olduğunu ve üniformanın nasıl bir üniforma olacağı da okul idareleri tarafından belirlendiğine dikkat çeken Berova, "Ve yine bu değişiklik tüzüğünde olmayan ama esas tüzükte de açıkça belirtildiği üzere, üniforma üzerinde hiçbir ideolojik ve hiçbir şekilde bir mesaj verebilecek ibare, rozet veya yazı olamaz. Bu esas tüzüğümüzde de var olan bir husustur bu. Bu bağlamda baktığımız zaman, zorunlu eğitim yaşında olan öğrencilerimiz için yaptığımız tüzük değişikliğinde okul üniformalarının ve bu ilkeler ışığındaki kılık ve kıyafetin belirlenme yetkisi tamamen okul idarelerine bırakılmıştır" dedi.

