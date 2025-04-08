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KKTC’de tarihi başörtüsü kararı! Tüzük onaylandı...
Giriş Tarihi: 08.04.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
21:42
KKTC’de tarihi başörtüsü kararı! Tüzük onaylandı...
KKTC Bakanlar Kurulu, tarihi bir karara imza attı. Okullara ait Kılık, Kıyafet Disiplin Değişiklik Tüzüğü'nü onaylamasının ardından öğrencilerin başörtüsü ile derse girebilmesinin önü açıldı. Öte yandan karar hakkında yapılan açıklamada "öğrencilerimizin inançları gerektirdiği belirli kıyafetlerini giymekte serbest olduğunu tüzükte açıkça ifade ettik…" sözlerine yer verildi.