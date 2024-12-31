Koç burcunu 2025 yılında neler bekliyor? İşte, Koç burcu 2025 aşk, para ve sağlık yorumu...

Değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. Artık enerjinizi doğru alanlarda kullanmayı öğrenmelisiniz. Balık ve Başak tutulmaları yüzünden bütün ile bir olmanız ve daha fedakar duygular ile bunu yapmanız söz konusu olabilir. Kolektif bilinçaltı ile sezgisel bağlantıları içine alan bağlar kurabilirsiniz. Fedakarlık ve hizmet gerektiren durumlar ile ilgili kolektif ve gönüllü hareket etmeniz mümkün.