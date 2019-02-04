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Koca şiddetinden kaçıp hayvan barınağına sığındı

Kadına şiddet haberlerinin birbirini izlediği günlerde ilginç bir haber de Fethiye'den geldi. İngiliz vatandaşı Melanie, Türk eşi tarafından dövüldüğünü belirterek köpeğiyle birlikte sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine sığındı.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 04.02.2019 18:33 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 18:46
Koca şiddetinden kaçıp hayvan barınağına sığındı

Fethiye'de oturan İngiliz vatandaşı Ş., iddiaya göre, eşi Osman Ş. tarafından şiddete maruz kalıp köpeği ile birlikte evden kovuldu. Kimsenin kendisine sahip çıkmadığını söyleyen Melanie Jane Ş., kalacak yeri olmadığı için köpeği ile birlikte Dalaman'daki sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine gitti.

Koca şiddetinden kaçıp hayvan barınağına sığındı

Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) başkanı Türkan Dağdelen ile görüşen Ş. durumu bildirdi. Kalacak yeri olmadığını, bir süre köpeği ile birlikte burada kalmak istediğini, daha sonrada köpeği burada bırakarak kendisinin 'ye döneceğini söyledi.

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Koca şiddetinden kaçıp hayvan barınağına sığındı

Olayı anlatan Ş. şunları söyledi:
"Eşim Osman Ş. ile 2 yıl öne Fethiye'de tanıştım. Spor salonunda eğitmen ve bir kafeteryada güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Bir süre önce evlendik. Bana sürekli şiddet uygulamaya başladı. Ülkeme dönmeme izin vermedi, beni sürekli tehdit etti. Özür diliyor, 'Bir daha olmaz' diyordu, her defasında affediyordum. Tehdit ve şiddet uygulamaları artmaya başlayınca şikayetçi oldum. Vazgeçmem için sürekli baskı yaptı. 'Beni, burada herkes tanır. Bana bir şey olmaz. Davayı geri çekmezsen seni öldürürüm' dedi.

Koca şiddetinden kaçıp hayvan barınağına sığındı

Vazgeçmeyince 3 gün önce köpeğime de şiddet uygulayarak evden attı. Ardından şiddet uygulayarak beni de evden attı. Darp, tehdit ve hakaret etti. Habersiz çekmiş olduğu çıplak videomu başkalarına göstermekle tehdit etti. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundum. Artık eşimin değişmeyeceğini anladım ve bana kötülük yapacak. Korunmam gerekiyordu, kimseye güvenemedim. Köpeğimle birlikte buraya sığındım. Köpeğimi burada bırakarak ülkeme döneceğim. Köpeğimin yurt dışına çıkış işlemleri tamamlandıktan sonra onu da 'ye götüreceğim."

Koca şiddetinden kaçıp hayvan barınağına sığındı

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, Ş.'nin, köpeğini kendilerine emanet edip ülkesine döndüğünü belirterek, şöyle dedi: "Bizim kapımız herkese açık. Ancak böyle bir olayın yaşanması beni çok şaşırttı. Kapıda gördüğümüzde köpeği bırakıp gidecek sanmıştık. İngiliz vatandaşı olduğunu, köpeği ile sokağa atıldığını söyledi. Hatta, 'Köpeğe sahip çıkın ben dışarda da kalabilirim' dedi, Kendisi de çok perişandı.

Koca şiddetinden kaçıp hayvan barınağına sığındı

Yapacak bir şeyi, sığınacak bir kimsesi olmadığını söylediğinde ilgisiz kalmamız bize yakışmazdı. Bizi ilgilendiren kısmı barınağımızın kapısını ona açtık. Köpeğine ve kendisine sahip çıktık. Köpeğiyle birlikte hayvan barınağına sığınan insanı da gördük. Kendisi daha sonra eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Barınağımızda 4 gün misafir ettik. Köpeği bize emanet ve kendisi ülkesine döndü."

Koca şiddetinden kaçıp hayvan barınağına sığındı
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