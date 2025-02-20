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Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 21 Şubat Cuma Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
10:56
Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 21 Şubat Cuma Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil mi?
Yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk hava birçok ilde kar yağışına neden olurken, okullar da tatil edildi. 20 Şubat için 35 ilde eğitime ara verilirken, Meteoroloji yeni yayınlanan hava durumu raporuna göre 20 il için sarı kodlu uyarı verdi. Yoğun kar yağışına maruz kalan Sakarya ve Kocaeli için gözler 21 Şubat valilik kararına çevrildi. Peki, Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? İşte, Valilik açıklaması...