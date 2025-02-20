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Haberler Yaşam Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 21 Şubat Cuma Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:56

Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 21 Şubat Cuma Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil mi?

Yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk hava birçok ilde kar yağışına neden olurken, okullar da tatil edildi. 20 Şubat için 35 ilde eğitime ara verilirken, Meteoroloji yeni yayınlanan hava durumu raporuna göre 20 il için sarı kodlu uyarı verdi. Yoğun kar yağışına maruz kalan Sakarya ve Kocaeli için gözler 21 Şubat valilik kararına çevrildi. Peki, Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? İşte, Valilik açıklaması...

Kocaeli ve Sakarya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 21 Şubat Cuma Kocaeli ve Sakarya’da okullar tatil mi?

Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Bölgede devam eden olumsuz hava koşulları sonrasında gözler Valilik açıklamalarına çevrildi. Konu hakkında Kocaeli ve Sakarya valiliği açıklamalarda bulundu. Peki, 21 Şubat Cuma Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil mi? İşte, yanıtı!

Kocaeli ve Sakarya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 21 Şubat Cuma Kocaeli ve Sakarya’da okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

20 Şubat Perşembe günü 35 İlde eğitime ara verildi. 21 Şubat Cuma günü için gözler tatil haberlerine çevrilirken Kocaeli ve Sakarya Valiliği konu hakkında açıklamalarda bulundu;

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Kocaeli ve Sakarya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 21 Şubat Cuma Kocaeli ve Sakarya’da okullar tatil mi?

SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 20 Şubat Perşembe günü ve 21 Şubat Cuma günü Sakarya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; il genelindeki, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Şubat 2025 Perşembe günü ve 21 Şubat 2025 Cuma tarihinde iki (2) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Kreş ve anaokulunda çocuğu bulunan kadın personel (sağlık, güvenlik, 112 Acil Çağrı ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) Malul, engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır.

Kocaeli ve Sakarya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 21 Şubat Cuma Kocaeli ve Sakarya’da okullar tatil mi?

KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre;

Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 20 Şubat 2025 Perşembe ve 21 Şubat 2025 Cuma günlerinde, İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime (2) iki gün ara verilmiştir.
Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) (2) iki gün idari izinli sayılacaktır.

Kocaeli ve Sakarya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 21 Şubat Cuma Kocaeli ve Sakarya’da okullar tatil mi?
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