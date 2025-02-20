Kocaeli ve Sakarya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 21 Şubat Cuma Kocaeli ve Sakarya’da okullar tatil mi?

SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 20 Şubat Perşembe günü ve 21 Şubat Cuma günü Sakarya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; il genelindeki, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Şubat 2025 Perşembe günü ve 21 Şubat 2025 Cuma tarihinde iki (2) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Kreş ve anaokulunda çocuğu bulunan kadın personel (sağlık, güvenlik, 112 Acil Çağrı ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) Malul, engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır.