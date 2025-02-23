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Kocaeli, Yalova ve Bilecik’te yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? Gözler Valiliklere çevrildi
Giriş Tarihi: 23.02.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
12:43
Yurt genelinde kar yağışları bugün de etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji uzmanları bugün sıcaklıkların - derecelere düşeceğini belirtti. Öte yandan yağışların yoğun olarak yaşandığı illerimizde kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Kocaeli, Yalova ve Bilecik'te yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? İşte detaylar;