Kocaeli, Yalova ve Bilecik’te yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? Gözler Valiliklere çevrildi

Kocaeli, Yalova ve Bilecik'te yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne soruları bölgede yaşayan öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Şubat Pazar günü için pek çok ilimizde kar yağışı uyarısında bulundu. Bu gelişmeyle birlikte, "Kocaeli, Yalova ve Bilecik'te yarın okullar tatil mi?" sorusu öğrencilerin ve velilerin gündeminde. İşte detaylar;