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Haberler Yaşam Kocaeli, Yalova ve Bilecik’te yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? Gözler Valiliklere çevrildi
Giriş Tarihi: 23.02.2025 12:43 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:43

Kocaeli, Yalova ve Bilecik’te yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? Gözler Valiliklere çevrildi

Yurt genelinde kar yağışları bugün de etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji uzmanları bugün sıcaklıkların - derecelere düşeceğini belirtti. Öte yandan yağışların yoğun olarak yaşandığı illerimizde kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Kocaeli, Yalova ve Bilecik'te yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? İşte detaylar;

Kocaeli, Yalova ve Bilecik’te yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? Gözler Valiliklere çevrildi

Kocaeli, Yalova ve Bilecik'te yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne soruları bölgede yaşayan öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Şubat Pazar günü için pek çok ilimizde kar yağışı uyarısında bulundu. Bu gelişmeyle birlikte, "Kocaeli, Yalova ve Bilecik'te yarın okullar tatil mi?" sorusu öğrencilerin ve velilerin gündeminde. İşte detaylar;

Kocaeli, Yalova ve Bilecik’te yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? Gözler Valiliklere çevrildi

KOCAELİ, YALOVA VE BİLECİK'TE YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Kocaeli, Yalova ve Bilecik gibi illerimizde kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Bu illerle ilgili henüz bir kar tatili haberi bulunmuyor. Gelişme yaşandığı takdir de haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

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Kocaeli, Yalova ve Bilecik’te yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? Gözler Valiliklere çevrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli kıyıları ile Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kocaeli, Yalova ve Bilecik’te yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? Gözler Valiliklere çevrildi

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Kocaeli, Yalova ve Bilecik’te yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? Gözler Valiliklere çevrildi

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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