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Kocaeli'de 3 kadını feci şekilde dövmüştü: Türkiye’nin konuştuğu olayda şoke eden detay!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
21:48
Kocaeli'de 3 kadını feci şekilde dövmüştü: Türkiye’nin konuştuğu olayda şoke eden detay!
Kocaeli'de Bahar K. isimli kadın, farklı tarihlerde 3 farklı genç kızı feci şekilde dövüp küfür ve hakaretler yağdırdı. O anların sosyal medyada paylaşılması üzerine düğmeye basıldı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan Bahar K. tutuklandı. İfadesinde olayın sebebini anlattı…