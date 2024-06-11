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Haberler Yaşam Kocaeli'de 3 kadını feci şekilde dövmüştü: Türkiye’nin konuştuğu olayda şoke eden detay!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 21:31 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 21:48

Kocaeli'de 3 kadını feci şekilde dövmüştü: Türkiye’nin konuştuğu olayda şoke eden detay!

Kocaeli'de Bahar K. isimli kadın, farklı tarihlerde 3 farklı genç kızı feci şekilde dövüp küfür ve hakaretler yağdırdı. O anların sosyal medyada paylaşılması üzerine düğmeye basıldı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan Bahar K. tutuklandı. İfadesinde olayın sebebini anlattı…

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de 3 kadını feci şekilde dövmüştü: Türkiye’nin konuştuğu olayda şoke eden detay!

Kocaeli'nin Körfez ve İzmit ilçelerinde farklı tarihlerde çok sayıda kadının darp edilme görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kocaeli’de 3 kadını feci şekilde dövmüştü: Türkiye’nin konuştuğu olayda şoke eden detay!

Mağdurlar R.S., A.T.S ve C.S.'yi darp edenlerin Bahar K. olduğu G.K.'nın da yanında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapılan operasyonla 'darp', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama' gibi suçlardan dün gözaltına alınan Bahar K. ve G.K. ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Kocaeli’de 3 kadını feci şekilde dövmüştü: Türkiye’nin konuştuğu olayda şoke eden detay!

TUTUKLANDI

G.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Bahar K. ise bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Bahar K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bahar K.'nın emniyetteki ifadesinde darp edilen kadınların erkek arkadaşıyla yakınlaştığını, olayları bu sebeple gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Kocaeli’de 3 kadını feci şekilde dövmüştü: Türkiye’nin konuştuğu olayda şoke eden detay!

'BENİM YÜZÜMÜ SAKIN UNUTMA'

Öte yandan hem evde hem de sokak ortasında farklı tarihlerde çekilen görüntülerde Bahar K.'nın bir erkeğin ismini söyleyerek mağdurları darp ettiği anlar yer aldı. Mağdurun darp edildiği esnada 'Abla elim kesiliyor bırak' dediği anlar da şüphelinin kamerasına yansıdı.

Kocaeli’de 3 kadını feci şekilde dövmüştü: Türkiye’nin konuştuğu olayda şoke eden detay!

Bir başkasını darbeden şüpheli ise mağdura "Benim yüzümü sakın unutma" dediği anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Bir mağdurun nefes nefese yerde yattığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

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