Kocaeli’de 648 kişi zehirleyen tavuk dönerci bir de utanmadan dalga geçti: Sektöre farklı lezzet getirdim!

İşletmeci E.T. (35) ise ifadesinde her zaman hijyen kurallarına dikkat ettiklerini belirterek, "Sağlık koşullarından tüketim tarihlerine kadar hassas bir şekilde satışımızı yapıyoruz. Bu zamana kadar hiç böyle bir şey olmadı. Ramazan ayında kapalıydık. Zehirlenen kişilerin uzun zamandır katık döner yememesinden kaynaklı sağlık sorunu yaşayabileceğini düşünüyorum."