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Haberler Yaşam Kocaeli'de 648 kişi zehirleyen tavuk dönerci bir de utanmadan dalga geçti: Sektöre farklı lezzet getirdim!
Giriş Tarihi: 07.04.2025 18:12 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 18:14

Kocaeli'de 648 kişi zehirleyen tavuk dönerci bir de utanmadan dalga geçti: Sektöre farklı lezzet getirdim!

Kocaeli'deki gıda zehirlenmesi geçiren 648 kişinin tavuk döner yediği işletmenin tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı. Şüphelilerden K.Y. (36) "Zehirlenme vakalarının neden meydana geldiğini bilmiyorum" derken, E.T.'nin (35) ise "Uzun yıllardır sektördeyim; kimsenin sağlığıyla oynamadım. Benim sosum, bu sektöre farklı bir lezzet getirmiştir" dediği öğrenildi.

DHA
Kocaeli’de 648 kişi zehirleyen tavuk dönerci bir de utanmadan dalga geçti: Sektöre farklı lezzet getirdim!

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, tavuk döner satılan işletmeden 1 Nisan'da farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 648 kişi, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

Kocaeli’de 648 kişi zehirleyen tavuk dönerci bir de utanmadan dalga geçti: Sektöre farklı lezzet getirdim!

646'sı müdahalelerinin ardından taburcu edilirken, 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan iş yeri sahipleri E.T. ve K.Y. sevk edildiği mahkemede tutuklandı. İş yeri mühürlenirken, alınıp teste gönderilen numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi.

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Kocaeli’de 648 kişi zehirleyen tavuk dönerci bir de utanmadan dalga geçti: Sektöre farklı lezzet getirdim!

'YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİYE TAVUK DÖNER SATIŞI YAPILDI'

Öte yandan gözaltına alınıp işlemlerinin ardından tutuklanan 2 işletmecinin ifadelerine ulaşıldı. Bayram boyunca iş yerinin kapalı olduğunu söyleyen işletmeci K.Y. ifadesinde, "Biz kurallara dikkat ediyoruz. Son 2 günde yaklaşık 2 bin kişiye tavuk döner satışı yapıldı."

Kocaeli’de 648 kişi zehirleyen tavuk dönerci bir de utanmadan dalga geçti: Sektöre farklı lezzet getirdim!

"Zehirlenme vakalarının neden dolayı meydana geldiğini bilmiyorum. Bu, kurumların incelemelerinin ardından belli olacak. Tavuk bozuk ise yapılış aşamasında kendini belli eder. Biz zaten bozulmuş ürünü iş yerinde satmayız" dediği öğrenildi.

Kocaeli’de 648 kişi zehirleyen tavuk dönerci bir de utanmadan dalga geçti: Sektöre farklı lezzet getirdim!

İşletmeci E.T. (35) ise ifadesinde her zaman hijyen kurallarına dikkat ettiklerini belirterek, "Sağlık koşullarından tüketim tarihlerine kadar hassas bir şekilde satışımızı yapıyoruz. Bu zamana kadar hiç böyle bir şey olmadı. Ramazan ayında kapalıydık. Zehirlenen kişilerin uzun zamandır katık döner yememesinden kaynaklı sağlık sorunu yaşayabileceğini düşünüyorum."