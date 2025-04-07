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Kocaeli'de 648 kişi zehirleyen tavuk dönerci bir de utanmadan dalga geçti: Sektöre farklı lezzet getirdim!
Giriş Tarihi: 07.04.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
18:14
Kocaeli'de 648 kişi zehirleyen tavuk dönerci bir de utanmadan dalga geçti: Sektöre farklı lezzet getirdim!
Kocaeli'deki gıda zehirlenmesi geçiren 648 kişinin tavuk döner yediği işletmenin tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı. Şüphelilerden K.Y. (36) "Zehirlenme vakalarının neden meydana geldiğini bilmiyorum" derken, E.T.'nin (35) ise "Uzun yıllardır sektördeyim; kimsenin sağlığıyla oynamadım. Benim sosum, bu sektöre farklı bir lezzet getirmiştir" dediği öğrenildi.