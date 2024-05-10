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Haberler Yaşam Kocaeli'de 7 yıllık sır cinayet çözüldü! Aile meclisinde infaz kararı: Ormanlık alana götürüp…
Giriş Tarihi: 10.05.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 15:41

Kocaeli'de 7 yıllık sır cinayet çözüldü! Aile meclisinde infaz kararı: Ormanlık alana götürüp…

Kocaeli'de 2017 yılında sırra kadem basan evli ve 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kocaeli Eminet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri adım adım iz sürerek cinayeti aydınlatırken, Yıldıztan'ın aile meclisinde alınan infaz kararının ardından ormanlık alana götürülerek öldürüldüğü tespit edildi. İşte kan donduran olayın detayları...

İHA
Kocaeli’de 7 yıllık sır cinayet çözüldü! Aile meclisinde infaz kararı: Ormanlık alana götürüp…

Kocaeli'de evli ve 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan'dan 7 yıldır haber alınamıyordu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlattı ve birçok kişinin ifadesine başvurarak adım adım iz sürdü. Yapılan çalışmalar neticesinde Güneş Yıldıztan'ın cinayete kurban gittiği, kendi aile meclisinde infaz kararı çıktığı belirlendi. İşte detaylar…

Kocaeli’de 7 yıllık sır cinayet çözüldü! Aile meclisinde infaz kararı: Ormanlık alana götürüp…

SIRRA KADEM BASTI

2017 yılında meydana gelen olayda evli ve 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan (27) sevgilisi M.A. ile yaşadığı evden kaçtı. Bir süre sonra M.A. ile Güneş Yıldıztan Darıca Polis Merkezi'ne başvurdu. Güneş Yıldıztan, verdiği ifadede kocası Nihat Yıldıztan'ın kendisini dövdüğünü belirterek şikayetçi oldu.

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Kocaeli’de 7 yıllık sır cinayet çözüldü! Aile meclisinde infaz kararı: Ormanlık alana götürüp…

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Güneş Yıldıztan, kadın sığınma evine yerleştirildi. Güneş Yıldıztan bir süre kaldığı sığınma evinden kendi isteğiyle ayrıldı. Yaklaşık 5 gün boyunca çeşitli yerlerde konaklayan Güneş Yıldıztan akabinde sırra kadem bastı.

Kocaeli’de 7 yıllık sır cinayet çözüldü! Aile meclisinde infaz kararı: Ormanlık alana götürüp…

CİNAYETE KURBAN GİTTİ!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güneş Yıldıztan'ın 7 yıldır hiçbir yaşam belirtisi göstermemesi üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı, 50'nin üzerinde kişinin ifadesine başvuruldu, adım adım iz sürüldü. Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki tabinin ardından Güneş Yıldıztan'ın cinayete kurban gittiği belirledi.

Kocaeli’de 7 yıllık sır cinayet çözüldü! Aile meclisinde infaz kararı: Ormanlık alana götürüp…

Harekete geçen ekipler Kocaeli merkezli İstanbul ve Van'daki eş zamanlı operasyonlarda 26 kişiyi gözaltına alındı. Nihat Y., S.Y, M.Y, B.Y, F.Y, O.Y., A.Y, S.Y, Z.Y, B.Y, M.Y, ve M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet, cinayeti azmettirme ve cinayete iştirak suçlarıyla Körfez Adliyesine sevk edildi.

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