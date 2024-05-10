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Kocaeli'de 7 yıllık sır cinayet çözüldü! Aile meclisinde infaz kararı: Ormanlık alana götürüp…
Giriş Tarihi: 10.05.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
15:41
Kocaeli'de 7 yıllık sır cinayet çözüldü! Aile meclisinde infaz kararı: Ormanlık alana götürüp…
Kocaeli'de 2017 yılında sırra kadem basan evli ve 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kocaeli Eminet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri adım adım iz sürerek cinayeti aydınlatırken, Yıldıztan'ın aile meclisinde alınan infaz kararının ardından ormanlık alana götürülerek öldürüldüğü tespit edildi. İşte kan donduran olayın detayları...