Kocaeli’de 7 yıllık sır cinayet çözüldü! Aile meclisinde infaz kararı: Ormanlık alana götürüp…

SIRRA KADEM BASTI

2017 yılında meydana gelen olayda evli ve 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan (27) sevgilisi M.A. ile yaşadığı evden kaçtı. Bir süre sonra M.A. ile Güneş Yıldıztan Darıca Polis Merkezi'ne başvurdu. Güneş Yıldıztan, verdiği ifadede kocası Nihat Yıldıztan'ın kendisini dövdüğünü belirterek şikayetçi oldu.