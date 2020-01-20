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  • Kocaeli'de AVM yangını! Onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi

'de yangını! Onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi

gece saatlerinde korkunç bir haberle uyandı. Alışveriş merkezinde çıkan yangın büyük bir paniğe neden oldu. Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir 'nin çatısında başlayan yangın AVM içerisindeki dükkanlara sıçradı. Yangında AVM'nin 2 katı kullanılamaz hale geldi. Yangının AVM'nin yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramasını engellemek için önlem alan itfaiye ekipleri, yaklaşık 3,5 saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü.

Giriş Tarihi: 20.01.2020 06:57 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 07:29
Kocaeli'de AVM yangını! Onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi

Olay saat 03.20 sıralarında Darıca Kazım Karabekir Mahallesinde yaşandı.

Kocaeli'de AVM yangını! Onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi

İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

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Kocaeli'de AVM yangını! Onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi

'nin çatısında başlayan yangın kısa sürede alt katlardaki dükkanlara sıçradı.

Kocaeli'de AVM yangını! Onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi

Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kocaeli'de AVM yangını! Onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi

Olay yerine gelen Darıca itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Gebze, Beylikbağı, Çayırova, Dilovası, Başiskele, Körfez ve Yahya Kaptan itfaiyeleri ile İstanbul itfaiyesinden takviye ekipler geldi.

Kocaeli'de AVM yangını! Onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3.5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kocaeli'de AVM yangını! Onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi

5 katlı 'nin üstte bulunan 2 katı yanarken onlarca dükkan kullanılmaz hale geldi.

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