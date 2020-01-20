Kocaeli'de AVM yangını! Onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi
Kocaeli'de AVM yangını! Onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi
Kocaeli gece saatlerinde korkunç bir haberle uyandı. Alışveriş merkezinde çıkan yangın büyük bir paniğe neden oldu. Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir AVM'nin çatısında başlayan yangın AVM içerisindeki dükkanlara sıçradı. Yangında AVM'nin 2 katı kullanılamaz hale geldi. Yangının AVM'nin yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramasını engellemek için önlem alan itfaiye ekipleri, yaklaşık 3,5 saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü.
Giriş Tarihi: 20.01.2020
06:57
Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
07:29
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