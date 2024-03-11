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Haberler Yaşam Kocaeli’de feci kaza: Sürücünün bacağı koptu!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 10:47

Kocaeli’de feci kaza: Sürücünün bacağı koptu!

Kocaeli'de kontrolden çıkan servis aracı bariyerlere çarptı. Bariyer araca ok gibi saplanırken bacağı kopan sürücü ağır yaralandı.

İHA
Kocaeli’de feci kaza: Sürücünün bacağı koptu!

Kaza, D-100 Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Kocaeli’de feci kaza: Sürücünün bacağı koptu!

Edinilen bilgiye göre, M.C.T. idaresindeki 41 P 4305 plakalı boş servis aracı, yan yola gireceği esnada bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyer araca ok gibi saplandı, bacağı kopan sürücü ağır yaralandı.

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Kocaeli’de feci kaza: Sürücünün bacağı koptu!

Olayı gören vatandaşlar sürücü M.C.T.'yi araçtan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Yaralı M.C.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’de feci kaza: Sürücünün bacağı koptu!

Öte yandan, polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptığı sırada meraklı vatandaşlar da o anları film gibi izledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli’de feci kaza: Sürücünün bacağı koptu!
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