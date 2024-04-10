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Kocaeli’de inanılmaz hırsızlık: Yoğun bakım ve diyalizdeki 52 hasta başka hastaneye gönderildi
Giriş Tarihi: 10.04.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
10:54
Kocaeli’de inanılmaz hırsızlık: Yoğun bakım ve diyalizdeki 52 hasta başka hastaneye gönderildi
Olay Darıca ilçesinde yaşandı. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin trafo binasına girerek yaklaşık 150 bin TL değerindeki kabloları çalan hırsızlar, hastanenin elektriğinin kesilmesine neden oldu. Olay nedeniyle, diyaliz ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 52 hasta, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.