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Haberler Yaşam Kocaeli’de inanılmaz hırsızlık: Yoğun bakım ve diyalizdeki 52 hasta başka hastaneye gönderildi
Giriş Tarihi: 10.04.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 10:54

Kocaeli’de inanılmaz hırsızlık: Yoğun bakım ve diyalizdeki 52 hasta başka hastaneye gönderildi

Olay Darıca ilçesinde yaşandı. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin trafo binasına girerek yaklaşık 150 bin TL değerindeki kabloları çalan hırsızlar, hastanenin elektriğinin kesilmesine neden oldu. Olay nedeniyle, diyaliz ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 52 hasta, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

DHA
Kocaeli’de inanılmaz hırsızlık: Yoğun bakım ve diyalizdeki 52 hasta başka hastaneye gönderildi

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Darıca ilçesindeki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı...

Kocaeli’de inanılmaz hırsızlık: Yoğun bakım ve diyalizdeki 52 hasta başka hastaneye gönderildi

Hastanenin arka kısmında bulunan trafo binasının açık olan kapısından giren hırsızlar, demir makasıyla elektrik kablolarını kesti.

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Kocaeli’de inanılmaz hırsızlık: Yoğun bakım ve diyalizdeki 52 hasta başka hastaneye gönderildi

Hırsızlar, kestikleri kabloları çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından yaklaşık 150 bin TL değerinde kabloyu çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli’de inanılmaz hırsızlık: Yoğun bakım ve diyalizdeki 52 hasta başka hastaneye gönderildi

52 HASTA ÇEVREDEKİ HASTANELERE NAKLEDİLDİ
Kabloların kesilmesi nedeniyle hastanenin tamamında elektrik kesintisi yaşandı.

Kocaeli’de inanılmaz hırsızlık: Yoğun bakım ve diyalizdeki 52 hasta başka hastaneye gönderildi

Diyaliz ünitesinde bulunan 49, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 hasta olmak üzere toplam 52 hasta, ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi.

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