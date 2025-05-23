Kocaeli’de kan donduran olay! Define için kazdıkları kuyu mezarları oldu! Ölüm sebepleri ise...

DEFİNE ARAYIŞI ÖLÜMLE SONUÇLANDI



Gebze'de yaşanan bu trajik olay, define arayışının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu tür kazıların profesyonel ekipler olmadan yapılmasının ciddi riskler taşıdığını vurguluyor. Bölgede daha önce de benzer olayların yaşandığı belirtilirken, yetkililer vatandaşları bu tür faaliyetlerden uzak durmaları konusunda uyardı.

