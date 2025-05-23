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Haberler Yaşam Kocaeli'de kan donduran olay! Define için kazdıkları kuyu mezarları oldu! Ölüm sebepleri ise...
Giriş Tarihi: 23.05.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 09:05

Kocaeli'de kan donduran olay! Define için kazdıkları kuyu mezarları oldu! Ölüm sebepleri ise...

Korkunç olayın adresi Kocaeli... Define aramak için kuyu kazan iki kişi gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bir kişi hastaneye kaldırılırken, ekipler cenazeleri çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

İHA
Kocaeli’de kan donduran olay! Define için kazdıkları kuyu mezarları oldu! Ölüm sebepleri ise...

Kuyudaki şahısları kontrol etmek isteyen bir kişi de gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ulaşan ekipler, kuyuda bulunan Temel Sever ve Veysel Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kocaeli’de kan donduran olay! Define için kazdıkları kuyu mezarları oldu! Ölüm sebepleri ise...

Kuyuda biriken gazın tahliyesi için yoğun çaba sarf eden kurtarma ekipleri, zaman zaman zorlu anlar yaşadı. AFAD ekipleri, gaz seviyesini ölçmek için cihazlarla kontrol yaptı ve kuyunun güvenliğini sağladıktan sonra cenazeleri çıkarma işlemine başladı.

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Kocaeli’de kan donduran olay! Define için kazdıkları kuyu mezarları oldu! Ölüm sebepleri ise...

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı, incelemelerde bulundu. Uzun süren çalışmaların ardından hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kocaeli’de kan donduran olay! Define için kazdıkları kuyu mezarları oldu! Ölüm sebepleri ise...

DEFİNE ARAYIŞI ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Gebze'de yaşanan bu trajik olay, define arayışının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu tür kazıların profesyonel ekipler olmadan yapılmasının ciddi riskler taşıdığını vurguluyor. Bölgede daha önce de benzer olayların yaşandığı belirtilirken, yetkililer vatandaşları bu tür faaliyetlerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Kocaeli’de kan donduran olay! Define için kazdıkları kuyu mezarları oldu! Ölüm sebepleri ise...

JANDARMA SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor. Kuyunun nasıl ve neden kazıldığı, define arayışının hangi bilgiler doğrultusunda yapıldığı gibi detaylar, soruşturma kapsamında inceleniyor. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için denetimlerin artırılacağını belirtti.