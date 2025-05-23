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Kocaeli'de kan donduran olay! Define için kazdıkları kuyu mezarları oldu! Ölüm sebepleri ise...
Giriş Tarihi: 23.05.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
09:05
Kocaeli'de kan donduran olay! Define için kazdıkları kuyu mezarları oldu! Ölüm sebepleri ise...
Korkunç olayın adresi Kocaeli... Define aramak için kuyu kazan iki kişi gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bir kişi hastaneye kaldırılırken, ekipler cenazeleri çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.