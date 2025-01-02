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Kocaeli'de olaylı yılbaşı gecesi! İstediği olmayınca dehşet açtı: Gasp, kaza...
Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
16:27
Kocaeli'de olaylı yılbaşı gecesi! İstediği olmayınca dehşet açtı: Gasp, kaza...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yılbaşı gecesi iki kişi, alkolü fazla kaçırdı ve taksiye bindi. Başka bir taksiye binen şüpheliler, gidecekleri yere götürülmediği takdirde aracı gasp edeceklerini söyledi. Bunun üzerine şahıslardan biri taksiyi gasp etti, kaçarken de kaza yaptı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.