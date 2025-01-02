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Haberler Yaşam Kocaeli'de olaylı yılbaşı gecesi! İstediği olmayınca dehşet açtı: Gasp, kaza...
Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:27 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:27

Kocaeli'de olaylı yılbaşı gecesi! İstediği olmayınca dehşet açtı: Gasp, kaza...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yılbaşı gecesi iki kişi, alkolü fazla kaçırdı ve taksiye bindi. Başka bir taksiye binen şüpheliler, gidecekleri yere götürülmediği takdirde aracı gasp edeceklerini söyledi. Bunun üzerine şahıslardan biri taksiyi gasp etti, kaçarken de kaza yaptı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Kocaeli’de olaylı yılbaşı gecesi! İstediği olmayınca dehşet açtı: Gasp, kaza...

Yılbaşı gecesi eğlenen ve eve gitmek için taksiye binen 2 kişi, paralarının olmaması sebebiyle araçtan indirildi. Bu kez şahıslar başka bir taksiye bindi. Şahısların sarhoş olduğunu anlayan taksici Ahmet Gündoğdu, durumlarından şüphelenerek paralarının olup olmadığını sordu. İddiaya göre, şüpheliler taksiciye, kendilerini Gebze'ye bırakmasını, istediklerinin yerine getirilmediği takdirde aracı gasp edeceklerini söyledi. Bunun üzerine taksici Gündoğdu, durağın karşısında denetim yapan polislerin yanına giderek durumu anlattı.

Kocaeli’de olaylı yılbaşı gecesi! İstediği olmayınca dehşet açtı: Gasp, kaza...

İSTEDİĞİ OLMAYINCA TAKSİYİ GASP ETTİ

O sırada ise şüphelilerden biri taksiye binerek, arkadaşının da binmesi için ikna etmeye çalıştı. Arkadaşı binmeyince şüpheli, taksiyi çalıştırarak olay yerinden kaçtı. Taksiyle süratli giden şüpheli yolda da kaza yaptı. Araç, fazla hız ve motor arızası sebebiyle TEM Otoyolu Hereke Tüneli'nde arızalandı. Bunun üzerine şüpheli aracı bırakarak kaçtı.

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Kocaeli’de olaylı yılbaşı gecesi! İstediği olmayınca dehşet açtı: Gasp, kaza...

EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI

Diğer şüpheli ise taksi durağının karşısında bulunan otobüs durağından başka bir taksiye binerek Körfez'e gideceğini söyledi. Ancak şüphelinin üstünde para olmadığını öğrenen şoför, şahsı olayın gerçekleştiği durakta indirdi. O sırada Gündoğdu, şüpheliyi tanıyarak polis ekiplerine teslim etti. Diğer şüpheli de ekipler tarafından yakalandı.

Şüphelinin taksiyi kaçırdığı anlar ise taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli’de olaylı yılbaşı gecesi! İstediği olmayınca dehşet açtı: Gasp, kaza...

"SEN BİZİ GEBZE'YE GÖTÜRECEKSİN, GÖTÜRMEZSEN…"

Yaşananları anlatan taksici Ahmet Gündoğdu, "Olay, yeni yıla girdiğimiz anın ilk dakikalarında yaşandı. Taksi ile durağa yaklaştım, o sırada başka bir durağın taksisinden 2 kişi indi. Bu kişilerden biri yanıma oturdu, diğeri ise aracın bagaj kapağına kapaklandı. Ayakta duracak halleri yoktu, çok sarhoşlardı. Ben de onun gürültü ve patırtısına arabadan indim. 'Biz Gebze'ye gideceğiz' dediler. İl dışına çıkarken parayı peşin aldığımızı, bin TL tutacağını söyleyerek para istedim. 'Bizim paramız yok, az önceki taksici de bizi arabadan indirdi. Sen bizi Gebze'ye götüreceksin, götürmezsen aracını gasp ederiz' dediler. Bu sırada trafik polisleri karşıda uygulama yapıyordu, hemen yanlarına giderek durumu anlattım. Ben polise giderken onlarda yürüyüp gidiyorlardı ancak ne olduysa geri döndüler. Şüphelilerden biri taksiye bindi ve aracı çalıştırdı. Diğeri ise korktuğundan mı, çok sarhoş olduğundan mı arabaya binmedi. Şoför koltuğuna binen şüpheli, diğerini arabaya binmesi için ikna etmeye çalıştı. Biz polisle gelince şahıs taksi ile kaçtı" dedi.

Kocaeli’de olaylı yılbaşı gecesi! İstediği olmayınca dehşet açtı: Gasp, kaza...

KAÇARKEN KAZA YAPMIŞ!

Taksinin yolda bırakıldığını söyleyen Gündoğdu, "Jandarma ekipleri, aracı terk edilmiş vaziyette TEM Otoyolu Hereke Tüneli'nin içinde buldu. Şüpheli kaçarken kaza yapmış, bariyerlere çarpmış. Araçta ortalama 200 bin TL'nin üzerinde zayiat var. Taksinin şanzımanı ve motoru söküldü. Bizim 90-100'den fazla gaz basmadığımız arabaya şüpheli 180-190 gaz basmış, şanzımanı ve motoru patlatmış. Şüpheli kaçabilmek için gaza basınca motor patlıyor ve şüpheli aracı bırakıp kaçıyor" diye konuştu.

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