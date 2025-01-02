Kocaeli’de olaylı yılbaşı gecesi! İstediği olmayınca dehşet açtı: Gasp, kaza...

"SEN BİZİ GEBZE'YE GÖTÜRECEKSİN, GÖTÜRMEZSEN…"

Yaşananları anlatan taksici Ahmet Gündoğdu, "Olay, yeni yıla girdiğimiz anın ilk dakikalarında yaşandı. Taksi ile durağa yaklaştım, o sırada başka bir durağın taksisinden 2 kişi indi. Bu kişilerden biri yanıma oturdu, diğeri ise aracın bagaj kapağına kapaklandı. Ayakta duracak halleri yoktu, çok sarhoşlardı. Ben de onun gürültü ve patırtısına arabadan indim. 'Biz Gebze'ye gideceğiz' dediler. İl dışına çıkarken parayı peşin aldığımızı, bin TL tutacağını söyleyerek para istedim. 'Bizim paramız yok, az önceki taksici de bizi arabadan indirdi. Sen bizi Gebze'ye götüreceksin, götürmezsen aracını gasp ederiz' dediler. Bu sırada trafik polisleri karşıda uygulama yapıyordu, hemen yanlarına giderek durumu anlattım. Ben polise giderken onlarda yürüyüp gidiyorlardı ancak ne olduysa geri döndüler. Şüphelilerden biri taksiye bindi ve aracı çalıştırdı. Diğeri ise korktuğundan mı, çok sarhoş olduğundan mı arabaya binmedi. Şoför koltuğuna binen şüpheli, diğerini arabaya binmesi için ikna etmeye çalıştı. Biz polisle gelince şahıs taksi ile kaçtı" dedi.



