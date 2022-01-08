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Haberler Yaşam Kocaeli'de sokak köpeği dehşeti! Küçük çocuk kabusu yaşadı
Giriş Tarihi: 08.01.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 13:16

Kocaeli'de sokak köpeği dehşeti! Küçük çocuk kabusu yaşadı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa, 5 tane başıboş sokak köpeği saldırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Kocaeli’de sokak köpeği dehşeti! Küçük çocuk kabusu yaşadı

KOCAELİ'DE SOKAK KÖPEĞİ DEHŞETİ! KÜÇÜK ÇOCUK KABUSU YAŞADI

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuk 5 tane sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Kocaeli’de sokak köpeği dehşeti! Küçük çocuk kabusu yaşadı

Neye uğradığını şaşıran çocuk, köpeklerden kaçarak yoldan geçen şahsın yanına oradan da bir kuyumcu dükkanına sığındı.

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Kocaeli’de sokak köpeği dehşeti! Küçük çocuk kabusu yaşadı

Durumu gören dükkan çalışanları hemen 15 yaşındaki çocuğa yardım ederek yaralarını pansuman etti.

Kocaeli’de sokak köpeği dehşeti! Küçük çocuk kabusu yaşadı

Bir süre dükkanda dinlenen ve ismi öğrenilemeyen çocuk, kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Kocaeli’de sokak köpeği dehşeti! Küçük çocuk kabusu yaşadı

Köpeğin çocuğa saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken başka bir saatte ise 2 kadının köpekten kaçtığı görülüyor.

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