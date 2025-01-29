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Kocaeli'de sokakta başlayan vahşet evde bitti! Kıskançlık krizi 1 cana mal oldu...
Giriş Tarihi: 29.01.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
16:16
Kocaeli'de sokakta başlayan vahşet evde bitti! Kıskançlık krizi 1 cana mal oldu...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 43 yaşıdaki Aysel Duran 'kıskançlık' tartışmasında eşi Emrah Duran'ı tabancayla vurarak öldürdü. Emrah Duran'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aysel Duran, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.