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Haberler Yaşam Kocaeli'de sokakta başlayan vahşet evde bitti! Kıskançlık krizi 1 cana mal oldu...
Giriş Tarihi: 29.01.2025 16:16 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:16

Kocaeli'de sokakta başlayan vahşet evde bitti! Kıskançlık krizi 1 cana mal oldu...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 43 yaşıdaki Aysel Duran 'kıskançlık' tartışmasında eşi Emrah Duran'ı tabancayla vurarak öldürdü. Emrah Duran'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aysel Duran, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA
Kocaeli’de sokakta başlayan vahşet evde bitti! Kıskançlık krizi 1 cana mal oldu...

İzmit ilçesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında Emrah Duran (42) ile eşi Aysel Duran (43) arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı.

Kocaeli’de sokakta başlayan vahşet evde bitti! Kıskançlık krizi 1 cana mal oldu...

Saat 02.00 sırlarında Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairelerine gelen çift arasındaki tartışma burada da devam etti. Yaşanan arbede sırasında Ayşe Duran, evdeki tabancayla Emrah Duran'a ateş etti.

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Kocaeli’de sokakta başlayan vahşet evde bitti! Kıskançlık krizi 1 cana mal oldu...

Göğsünden yaralanan Emrah Duran kanlar içinde yığıldı. Tabanca sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli’de sokakta başlayan vahşet evde bitti! Kıskançlık krizi 1 cana mal oldu...

Sağlık ekibinin kontrollerinde Emrah Duran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Emrah Duran'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kocaeli’de sokakta başlayan vahşet evde bitti! Kıskançlık krizi 1 cana mal oldu...

Aysel Duran, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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