Kocaeli’de sokakta başlayan vahşet evde bitti! Kıskançlık krizi 1 cana mal oldu...

Saat 02.00 sırlarında Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairelerine gelen çift arasındaki tartışma burada da devam etti. Yaşanan arbede sırasında Ayşe Duran, evdeki tabancayla Emrah Duran'a ateş etti.