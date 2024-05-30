Kocaeli’de taksi şoförü canice öldürülmüştü: Kafana sıkacağım 3 dakikan var! Cinayetten hemen önce...

8 KEZ ATEŞ ETTİ!

Karaca'nın tokat atmadığını söylemesine rağmen ikna olmayan Mustafa G., tabancayı almak için hamle yapan şoföre 8 kez ateş etti. Karaca'ya 7 mermi isabet ederken, yokuştan kayan taksi ise pikap ile kamyonete çarparak durabildi. Murat Karaca olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yakalanan kaçan zanlı Mustafa G. ise, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa G'nin, 2 Haziran 2016'da tartıştığı Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve pandemi sürecinde şartlı tahliye ile 2020'de cezaevinden çıktığı öğrenildi.





