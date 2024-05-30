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Haberler Yaşam Kocaeli'de taksi şoförü canice öldürülmüştü: Kafana sıkacağım 3 dakikan var! Cinayetten hemen önce...
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 11:47

Kocaeli'de taksi şoförü canice öldürülmüştü: Kafana sıkacağım 3 dakikan var! Cinayetten hemen önce...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bindiği taksinin şoförü Murat Karaca'yı kardeşine tokat attığı gerekçesiyle tabancayla 8 el ateş ederek öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı. Cinayetten dakikalar önce ikili arasında yaşanan diyalog ortaya çıktı. İddianamede sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. İşte detaylar...

İHA
Kocaeli’de taksi şoförü canice öldürülmüştü: Kafana sıkacağım 3 dakikan var! Cinayetten hemen önce...

Olay, 14 Ekim 2023'de 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde'de meydana geldi. 41 T 6018 plakalı taksiye müşteri gibi binen ve tabancasını çıkartan Mustafa G. (38), sürücü Murat Karaca'yı (42) kardeşine neden tokat attığını sorarak, silahla tehdit etti.

Kocaeli’de taksi şoförü canice öldürülmüştü: Kafana sıkacağım 3 dakikan var! Cinayetten hemen önce...

8 KEZ ATEŞ ETTİ!

Karaca'nın tokat atmadığını söylemesine rağmen ikna olmayan Mustafa G., tabancayı almak için hamle yapan şoföre 8 kez ateş etti. Karaca'ya 7 mermi isabet ederken, yokuştan kayan taksi ise pikap ile kamyonete çarparak durabildi. Murat Karaca olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yakalanan kaçan zanlı Mustafa G. ise, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa G'nin, 2 Haziran 2016'da tartıştığı Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve pandemi sürecinde şartlı tahliye ile 2020'de cezaevinden çıktığı öğrenildi.


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Kocaeli’de taksi şoförü canice öldürülmüştü: Kafana sıkacağım 3 dakikan var! Cinayetten hemen önce...

CİNAYETTEN DAKİKALAR ÖNCE...

Cinayetten dakikalar önce ikili arasındaki diyalog araç içi kamerasına yansıdı.

Taksiye binen Mustafa G'nin, "Kemal'e niye yanlış yaptın?" dediği ve tabancasını çıkardığı, şaşıran Murat Karaca'nın "Kemal benim kardeşim. Ben mi tokat attım?" şeklinde cevap verdiği duyuldu.

"KAFANA SIKACAĞIM 3 DAKİKAN VAR"

Mustafa G'nin, "Gidelim yanına bakalım kardeşin mi? Adam kardeşine tokat atar mı?" ithamı üzerine Murat Karaca'nın taksiyi durduğu, Mustafa G'nin, "Devam et kafana sıktırma, yürümezsen kafana sıkacağım 3 dakikan var. Benim için fark etmez orası, burası" diyerek tehdit ettiği, bunun üzerine taksiyi hareket ettiren Murat Karaca'nın "Ben Niyazi amcanın ekmeğini yemiş adamım" ifadelerini kullandığı görüldü.

Kocaeli'de taksi şoförü Murat Karaca öldürülmüştü: Cinayetten dakikalar önce...

Mustafa G'nin ise "Ekmeğini yediğin adamın oğluna niye tokat atıyorsun o zaman, ayıp değil mi? Sana abi dedik yola çıktık, adama karısının yanında niye tokat atıyorsun?" şeklinde soru yönelttiği anlar da araç içi kamerasında yer aldı.


Kocaeli’de taksi şoförü canice öldürülmüştü: Kafana sıkacağım 3 dakikan var! Cinayetten hemen önce...

"TELEFONA HERHANGİ BİR ŞEYE BAKARSAN SIKACAĞIM KAFANA"

Görüntünün devamında, Murat Karaca'nın telefonunun çaldığı, bunun üzerine Mustafa G'nin "Telefona, herhangi bir şeye bakarsan sıkacağım kafana. Bak yazık olur sana" diyerek tehdit ettiği ve ısrarla "Sen hayırdır ya? Biz sana abi diyoruz sen bizim kardeşimize tokat atıyorsun, kime güveneceğiz biz?" şeklinde konuştuğu, Murat Karaca'nın ise "Ben sana yanlış yapacak adam mıyım?" dediği duyuldu. Aynı zamanda görüntüde, Murat Karaca'nın arka koltuktaki Mustafa G'nin elinden tabancayı hamle yaptığı esnada çok sayıda kurşunun hedefi olduğu anlar da kaydedildi.


Kocaeli’de taksi şoförü canice öldürülmüştü: Kafana sıkacağım 3 dakikan var! Cinayetten hemen önce...

14 MERMİ GİRİŞ ÇIKIŞ İZİ VAR

Murat Karaca'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamedeki otopsi raporunda, Murat Karaca'nın vücudunda 14 mermi giriş çıkışı olduğu bilgisi yer aldı.

İddianamede tanıkların olay tarihinde alınan ifadelerine de yer verildi. Sanık Mustafa G.'nin kız arkadaşı N.Ş. emniyetteki ifadesinde, sanık ile 3 yıldır tanıştıklarını belirterek, cezaevine girdikten sonra ayrıldıklarını ancak zaman zaman yine görüşmeye devam ettiklerini söyledi.

Olay günü Mustafa G.'nin gerin tavırlar sergilediğini anlatan N.Ş., "Beraber çorba içmeye gittiğimizde Mustafa taksi durağının önünde duran taksicilere 'Murat geldi mi?' diye sorduğunda Mustafa'nın belinde tabanca gördüm. Mustafa o gün bana sürekli ters davrandı. Telefonla konuştuktan sonra zorla benim telefonumu aldı. Kavga etmemek için bir şey demedim. Çorba içtikten sonra cadde üzerinde yürürken Mustafa durduk yere 'Ben herkesle vedalaştım, senin yerinde olsam Allah'tan af dilerim' şeklinde konuştu. Mustafa'nın pasajda tuvalete gitmesini fırsat bilerek, kendisinden de korktuğum için araca binip eve gittim. Daha sonra Mustafa'da bulunan telefon numaramı arayarak, kendisi ile yüz yüze gelmek istemediğim için telefonumu bir yere bırakmasını istedim. Bir süre sonra manav beni arayarak kendisine 2 telefon bırakıldığını söyledi. Haberlerde M.G. isimli şahsın bir taksiciyi öldürdüğünü görünce Mustafa'nın bu eylemi gerçekleştirdiğini düşünerek 155'i arayarak ihbar ettim ve korktuğum için evden hiç çıkmadım" dedi.

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