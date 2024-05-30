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Kocaeli'de taksi şoförü canice öldürülmüştü: Kafana sıkacağım 3 dakikan var! Cinayetten hemen önce...
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
11:47
Kocaeli'de taksi şoförü canice öldürülmüştü: Kafana sıkacağım 3 dakikan var! Cinayetten hemen önce...
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bindiği taksinin şoförü Murat Karaca'yı kardeşine tokat attığı gerekçesiyle tabancayla 8 el ateş ederek öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı. Cinayetten dakikalar önce ikili arasında yaşanan diyalog ortaya çıktı. İddianamede sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. İşte detaylar...