Kocaeli’deki cinayetin detayları kan dondurdu! Cesetle 36 saat geçirmiş! Cani arkadaş her şeyi anlattı...

Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi'nde yaşayan Murat Yüzüak, 5 Ocak sabahı "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Ancak ne işine gitti ne de bir daha evine döndü. Yakınları, telefonuna da ulaşamayınca endişelenerek polise başvurdu.