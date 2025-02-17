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Haberler Yaşam Kocaeli'deki cinayetin detayları kan dondurdu! Cesetle 36 saat geçirmiş! Cani arkadaş her şeyi anlattı...
Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:25

Kocaeli'deki cinayetin detayları kan dondurdu! Cesetle 36 saat geçirmiş! Cani arkadaş her şeyi anlattı...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz günlerde kayıp olarak aranan 48 yaşındaki Murat Yüzüak'ın, yapılan araştırmalar sonucu cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış ve olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden R.G. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan ormanlık alanda 8 gün sonra cesedi bulunan Yüzüak'ın ölümüyle ilgili şoke eden detaylara ulaşıldı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’deki cinayetin detayları kan dondurdu! Cesetle 36 saat geçirmiş! Cani arkadaş her şeyi anlattı...

Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi'nde yaşayan Murat Yüzüak, 5 Ocak sabahı "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Ancak ne işine gitti ne de bir daha evine döndü. Yakınları, telefonuna da ulaşamayınca endişelenerek polise başvurdu.

Kocaeli’deki cinayetin detayları kan dondurdu! Cesetle 36 saat geçirmiş! Cani arkadaş her şeyi anlattı...

Yapılan araştırmalarda Yüzüak'ın en son R.G. ile görüştüğü belirlendi. Aralarında bir para meselesi olduğu tespit edilen R.G., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Düzenlenen operasyonla R.G. ve onunla birlikte gözaltına alınan M.A., emniyete götürüldü.

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Kocaeli’deki cinayetin detayları kan dondurdu! Cesetle 36 saat geçirmiş! Cani arkadaş her şeyi anlattı...

İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan R.G emniyette suçunu itiraf etti ve tarfi ettiği ormanlık alanda, arkadaşı olan Yüzüak'ın çalılar altında gizlenmiş cesedine ulaşıldı Mahkemeye sevk edilen R.G. tutuklanırken, M.A. serbest bırakıldı.

Kocaeli’deki cinayetin detayları kan dondurdu! Cesetle 36 saat geçirmiş! Cani arkadaş her şeyi anlattı...

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ! CESEDİYLE 36 SAAT DOLAŞTI

Cinayetle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar ise kan dondurdu. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen R.G., iddialara göre avcılıktaki ifadesinde de Murat Yüzüak'ı aralarındaki kumar meselesinden çıkan para anlaşmazlığı nedeniyle boğarak öldürdüğünü söyledi.

Kocaeli’deki cinayetin detayları kan dondurdu! Cesetle 36 saat geçirmiş! Cani arkadaş her şeyi anlattı...

Cinayetin ardından cesedi 36 saat boyunca arabasında taşıdığını da kabul eden zanlı, daha sonra ormanlık alana götürerek üzerini çalılarla kapattığını anlattı.

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