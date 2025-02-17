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Kocaeli'deki cinayetin detayları kan dondurdu! Cesetle 36 saat geçirmiş! Cani arkadaş her şeyi anlattı...
Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
11:25
Kocaeli'deki cinayetin detayları kan dondurdu! Cesetle 36 saat geçirmiş! Cani arkadaş her şeyi anlattı...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz günlerde kayıp olarak aranan 48 yaşındaki Murat Yüzüak'ın, yapılan araştırmalar sonucu cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış ve olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden R.G. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan ormanlık alanda 8 gün sonra cesedi bulunan Yüzüak'ın ölümüyle ilgili şoke eden detaylara ulaşıldı.