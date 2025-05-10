Kocaeli’nde kahreden olay! Saniye Yılmaz motor kazasında feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

SANİYE YILMAZ'DAN GERİYE KALANLAR



Saniye Yılmaz, motosiklet tutkusunu sosyal medya hesabından sıkça paylaşıyordu. Bir videosunda, "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" notunu düşen Yılmaz'ın bu paylaşımları, kazanın ardından sevenlerini duygulandırdı.

