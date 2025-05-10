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Kocaeli'nde kahreden olay! Saniye Yılmaz motor kazasında feci şekilde can verdi! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 10.05.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
16:32
Kocaeli'nde kahreden olay! Saniye Yılmaz motor kazasında feci şekilde can verdi! O anlar kamerada
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen trafik kazası, genç bir motosiklet sürücüsünün hayatına mal oldu. 23 yaşındaki Saniye Yılmaz, beton mikseriyle çarpışması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı, Yılmaz'ın kask kamerasına saniye saniye yansıdı.