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Haberler Yaşam Kocaeli'nde kahreden olay! Saniye Yılmaz motor kazasında feci şekilde can verdi! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 10.05.2025 16:14 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 16:32

Kocaeli'nde kahreden olay! Saniye Yılmaz motor kazasında feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen trafik kazası, genç bir motosiklet sürücüsünün hayatına mal oldu. 23 yaşındaki Saniye Yılmaz, beton mikseriyle çarpışması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı, Yılmaz'ın kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Kocaeli’nde kahreden olay! Saniye Yılmaz motor kazasında feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

Olay, saat 21.30 sıralarında Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde gerçekleşti. Saniye Yılmaz'ın kullandığı 09 AIR 738 plakalı motosiklet, A.Ç. yönetimindeki 41 AKE 061 plakalı beton mikserine çarptı. Kask kamerası görüntülerinde, Yılmaz'ın sol şeritten ilerlediği, beton mikserinin ise sağ şeritte seyrettiği görülüyor.

Kocaeli’nde kahreden olay! Saniye Yılmaz motor kazasında feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

ÇARPIŞMA ANI KAMERADA!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık görevlileri, genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz'ın son anları kask kamerasında | Video

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Kocaeli’nde kahreden olay! Saniye Yılmaz motor kazasında feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

CENAZE TÖRENİ VE SORUŞTURMA

Saniye Yılmaz'ın cenazesi, 9 Mayıs'ta yakınları tarafından morgdan teslim alındı. Genç sürücü, Kirazpınar Mahallesi Hz. Ömer Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Beton mikseri şoförü A.Ç. gözaltına alındı, ancak savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kocaeli’nde kahreden olay! Saniye Yılmaz motor kazasında feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

SANİYE YILMAZ'DAN GERİYE KALANLAR

Saniye Yılmaz, motosiklet tutkusunu sosyal medya hesabından sıkça paylaşıyordu. Bir videosunda, "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" notunu düşen Yılmaz'ın bu paylaşımları, kazanın ardından sevenlerini duygulandırdı.

Kocaeli’nde kahreden olay! Saniye Yılmaz motor kazasında feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

KASK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEMDE

Kazanın kask kamerasına yansıyan görüntüleri, sosyal medyada ve haber platformlarında geniş yankı uyandırdı.