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Kocası çalışanını öldürmüştü: Güzellik uzmanından ilginç paylaşım! Beni soran olursa…
Giriş Tarihi: 17.01.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
09:20
Kocası çalışanını öldürmüştü: Güzellik uzmanından ilginç paylaşım! Beni soran olursa…
İzmir'de bir güzellik merkezinde Merih Altıncelep (45) eşi Burçin Altıncelep'i (42) başka erkeklerle görüştürdüğü iddiası ile tartıştığı Şiyar Sercan Çelik'i (34) boynundan ve kalp bölgesinden bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli Merih Altıncelep ekipler tarafından olay yerinde cinayette kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetin işlendiği güzellik merkezinin sahibi Burçin Altıncelep 19 Mart 2023'teki paylaşımı dikkat çekti: Beni soran olursa...