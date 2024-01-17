Kocası çalışanını öldürmüştü: Güzellik uzmanından ilginç paylaşım! Beni soran olursa…

Olay, akşam saatlerinde Buca ilçesi Menderes Caddesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Merih Altıncelep, eşi Burçin Altıncelep'in sahip olduğu güzellik merkezine gelerek, kadın kuaförü olduğu belirtilen Şiyar Sercan Çelik ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginlik, kavgaya dönüştü.