Giriş Tarihi: 03.09.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
09:33
Kocası Müge Anlı’ya katıldı! 6 Şubat depreminde ölen Meral’in hikayesi milyonları şaşırttı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te milyonları şoke eden bir olay yaşandı. Hatay'da 6 Şubat depremlerinde ölen 30 yaşındaki Büşra Meral Laleci'nin aranırken evlatlık olduğu ortaya çıktı. Talihsiz genç kadının eşi Ozan ise Müge Anlı'ya katıldı. "Tek dileğim onun cenazesini bulup dua edebilmek. Bunun için biyolojik anne ve babasını bulmam gerekiyor" diyerek yardım çağrısı yaptı. İşte acı olayın detayları