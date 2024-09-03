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Giriş Tarihi: 03.09.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 09:33

Kocası Müge Anlı’ya katıldı! 6 Şubat depreminde ölen Meral’in hikayesi milyonları şaşırttı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te milyonları şoke eden bir olay yaşandı. Hatay'da 6 Şubat depremlerinde ölen 30 yaşındaki Büşra Meral Laleci'nin aranırken evlatlık olduğu ortaya çıktı. Talihsiz genç kadının eşi Ozan ise Müge Anlı'ya katıldı. "Tek dileğim onun cenazesini bulup dua edebilmek. Bunun için biyolojik anne ve babasını bulmam gerekiyor" diyerek yardım çağrısı yaptı. İşte acı olayın detayları

Ceyhan TORLAK
Kocası Müge Anlı’ya katıldı! 6 Şubat depreminde ölen Meral’in hikayesi milyonları şaşırttı!

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan 30 yaşındaki Büşra Meral Laleci'nin cesedi, İzmir'den gelen bir arama kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı.

Kocası Müge Anlı’ya katıldı! 6 Şubat depreminde ölen Meral’in hikayesi milyonları şaşırttı!

Büşra Meral Laleci'nin cansız bedeni, komşusu tarafından teşhis edildikten sonra ambulansa teslim edildi.

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Kocası Müge Anlı’ya katıldı! 6 Şubat depreminde ölen Meral’in hikayesi milyonları şaşırttı!

Ancak üzerinden tam 574 gün geçmesine rağmen, Büşra Meral Laleci'nin cenazesinin gömüldüğü mezar yeri hâlâ bulunamadı.

Kocası Müge Anlı’ya katıldı! 6 Şubat depreminde ölen Meral’in hikayesi milyonları şaşırttı!

Eşinin cenazesini ararken Ozan Laleci, Büşra Meral Laleci'nin gerçek hayat hikayesi ortaya çıktı.

Kocası Müge Anlı’ya katıldı! 6 Şubat depreminde ölen Meral’in hikayesi milyonları şaşırttı!

Müge Anlı Tatlı Sert programına katılarak eşinin biyolojik anne ve babasını arayan Ozan Laleci, "Depremde henüz 7 aylık evli olduğum eşim Meral Hatay Antakya'daki evimizin enkazı altında kaldık. Eşim vefat etti.

Müge Anlı yeni sezona Meral-Ozan Laleci olayı ile başladı! Eşinin cenazesini ararken evlatlık olduğunu öğrendi | Video

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