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Kocasını öldürüp" Eşimi vurdum gelip beni alın" demişti! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
15:54
Kocasını öldürüp" Eşimi vurdum gelip beni alın" demişti! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı!
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşanan kan donduran olayda, 5 çocuk annesi F.A., kocası Seyithan Adır'ın kendisini aldattığı iddiası ile başlayan tartışma sonunda, eşini vurarak öldürdü. Cinayetin ardından olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan F.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı F.A'nın ifadesinde ileri sürdüğü iddialar ise kan dondurdu.