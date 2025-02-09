Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kocasını öldürüp" Eşimi vurdum gelip beni alın" demişti! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 15:54

Kocasını öldürüp" Eşimi vurdum gelip beni alın" demişti! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşanan kan donduran olayda, 5 çocuk annesi F.A., kocası Seyithan Adır'ın kendisini aldattığı iddiası ile başlayan tartışma sonunda, eşini vurarak öldürdü. Cinayetin ardından olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan F.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı F.A'nın ifadesinde ileri sürdüğü iddialar ise kan dondurdu.

ABBAS ÇAKAR
Kocasını öldürüp Eşimi vurdum gelip beni alın demişti! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı!

7 Şubat akşamı saat 22.00 sıralarında Çayırova Atatürk Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde A., uzun süredir kendisini komşularından bir kadınla aldattığını düşündüğü kocasına karşı büyük bir öfke besliyordu. Olay günü iş yerine gelen kocası ile karşılaşan F.A., yanında bulunan tabanca ile ateş etti.

Kocasını öldürüp Eşimi vurdum gelip beni alın demişti! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı!

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Seyithan Adır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. F.A. ise olayda kullandığı silahı teslim ederek polise "Kocamı vurdum, gelip beni alın" dedi. Gözaltına alınan F.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kocasını öldürüp Eşimi vurdum gelip beni alın demişti! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı!

İÇERİ GİRİNCE ATEŞ ETTİM

öte yandan olayda tutuklanan F.A.'nın ifadesinde kocasının kendisini komşusu olan bir kadınla aldattığını öğrendiğinde büyük bir yıkım yaşadığını söylediği öğrenildi.

Kocasını öldürüp Eşimi vurdum gelip beni alın demişti! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı!

Eşinin kendisini sürekli küçük düşürdüğünü ve aşağıladığını öne süren F.A., yaşadığı psikolojik baskıya artık dayanamadığını, olay günü iş yerinde silahı eline aldığında içindeki öfkeyi kontrol edemediğini iddia ederek, "O içeri girince ona ateş ettim. Öldüğünü anlayınca yan dükkâna giderek polisi aramalarını söyledim" dedi.

Kocasını öldürüp Eşimi vurdum gelip beni alın demişti! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı!

AİLE İÇİ SORUNLAR

Cinayetin ardından adliyeye sevk edilen F.A., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çiftin 5 çocuğunun olduğu ve aile içi sorunlarının uzun süredir devam ettiği öne sürüldü.

SON DAKİKA