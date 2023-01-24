Haberler Yaşam Kocasıyla çıplak kadını camdan eve girerek bastı: Akrabalarıyla birlik olup kabusu yaşattı!

Giriş Tarihi: 24.01.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 10:13

Kocasıyla çıplak kadını camdan eve girerek bastı: Akrabalarıyla birlik olup kabusu yaşattı!

İstanbul Ulus'ta araç kiralama şirketi tarafından GPS üzerinden kilitlenen otomobildeki 3 kişiye yardıma giden polis, inanılmaz detaylarla dolu bir kriminal olayı ortaya çıkardı. Araçta 30 santim uzunluğunda kanlı, tırtıklı bir bıçak ile 8 adet cep telefonu bulundu. Aynı dakikalarda, Balıkesir Burhaniye'de bir kişi, karısı ve 3 kişi tarafından darp edildiğini, işaret parmağının kesildiğini ve 200 bin lirasının gasp edildiğini ihbar etti. Nazha adlı kadının, yeğeni ve iki arkadaşını yanına alarak kendisini aldatan eşine Burhaniye'de baskına gittiği, camdan girdikleri evde eşini ve yasak aşk yaşadığı kadını darp edip yaraladığı belirlendi. 3 şüpheli tutuklandı.