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Haberler Yaşam Kocasıyla çıplak kadını camdan eve girerek bastı: Akrabalarıyla birlik olup kabusu yaşattı!
Giriş Tarihi: 24.01.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 10:13

Kocasıyla çıplak kadını camdan eve girerek bastı: Akrabalarıyla birlik olup kabusu yaşattı!

İstanbul Ulus'ta araç kiralama şirketi tarafından GPS üzerinden kilitlenen otomobildeki 3 kişiye yardıma giden polis, inanılmaz detaylarla dolu bir kriminal olayı ortaya çıkardı. Araçta 30 santim uzunluğunda kanlı, tırtıklı bir bıçak ile 8 adet cep telefonu bulundu. Aynı dakikalarda, Balıkesir Burhaniye'de bir kişi, karısı ve 3 kişi tarafından darp edildiğini, işaret parmağının kesildiğini ve 200 bin lirasının gasp edildiğini ihbar etti. Nazha adlı kadının, yeğeni ve iki arkadaşını yanına alarak kendisini aldatan eşine Burhaniye'de baskına gittiği, camdan girdikleri evde eşini ve yasak aşk yaşadığı kadını darp edip yaraladığı belirlendi. 3 şüpheli tutuklandı.

Nazif KARAMAN
Yunus Emre KAVAK
Kocasıyla çıplak kadını camdan eve girerek bastı: Akrabalarıyla birlik olup kabusu yaşattı!

Ulus Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde 18 Ocak saat 13:30 sıralarında polise gelen bir ihbarda bir araç içerisinde şüpheli şahısların olduğu bilgisi aktarıldı. Gelen ihbar üzerine adrese geçen ekipler araç içerisindekilere kimlik kontrolü yaptı. Şahıslar aracın kiralık olduğunu ve firma tarafından kilitlendiği için gidemediklerini söylediler. Kontrollerde araçtakilerin Irak doğumlu Türk vatandaşı Taner A., Faslı Bahji M. ve Bakı Z. oldukları anlaşıldı.

Kocasıyla çıplak kadını camdan eve girerek bastı: Akrabalarıyla birlik olup kabusu yaşattı!

Yapılan kaba üst aramalarında üzerlerinde bıçak çıkınca polis daha detaylı bir arama yaptı araç içerisinde bir kısmında kan lekesi olan yaklaşık 30 cm uzunluğunda tırtıklı bıçak ve 8 adet cep telefonu buldu. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheliler gerçekleri tek tek itiraf etti. Şikayetçinin araç kiralama şirketi sahibi olduğu, kiraladığı araç geri getirildiğinde içinde kan izi görünce polisi aradığı anlaşıldı.

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Kocasıyla çıplak kadını camdan eve girerek bastı: Akrabalarıyla birlik olup kabusu yaşattı!

ENİŞTEMİ HALAM DARP ETTİ
Aracı bir önceki gün bir akrabalarının kiraladığını anlatan Bahjı M.; "Halam beni aradı eşinin Burhaniye'de kendisini aldattığını söyledi. Bizde 3 erkek Halam Nazha ve çocuklarıyla birlikte oraya gittik. Halam eşini bir kadınla basınca ikisini de darp etti. Halam orada kaldı biz döndük" dedi.

Kocasıyla çıplak kadını camdan eve girerek bastı: Akrabalarıyla birlik olup kabusu yaşattı!

"GECE EVİME GELİP BENİ VE YANIMDAKİ KADINI DARP ETTİLER"
Bunun üzerine polis Burhaniye'deki şahsa ulaşıp olayın aslı soruldu. Telefondaki kişi; "Resmi nikahlı karım ve 3 erkek şahıs gece vakti eve gelerek camdan girdiler. Kendisini ve yanındaki kadını darp ettikten sonra parmağımı bir bıçakla kestiler. Evden de telefonlarımı ve 200 bin liramı alıp kaçtılar şikayetçiyim" dedi.

Kocasıyla çıplak kadını camdan eve girerek bastı: Akrabalarıyla birlik olup kabusu yaşattı!

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yapılan şikayet üzerine Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'gece vakti konutta veya eklentilerinde yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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