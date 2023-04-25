Kod adı: Kuzenler! 550 milyon TL’lik yasa dışı bahis vurgunu! Parayı işte böyle aklamışlar....

ÇETENİN EN TEPESİNDE KUZENLER VAR

İzmir polisi, çetenin en tepesindeki isimlere de ulaştı. Yasa dışı bahis ağının Mertcan P. ve Hakkı T. isimli kuzenler tarafından yönetildiğini ve kuzenlerin lüks bir hayat yaşadıkları belirlendi.