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Kod adı: Kuzenler! 550 milyon TL'lik yasa dışı bahis vurgunu! Parayı işte böyle aklamışlar....
Giriş Tarihi: 25.04.2023 14:28
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
14:28
Kod adı: Kuzenler! 550 milyon TL'lik yasa dışı bahis vurgunu! Parayı işte böyle aklamışlar....
Yasa dışı bahis operasyonunun adresi bu kez İzmir. İzmir merkezli 7 ilde yürütülen operasyonda, işsiz, pazarlamacı ve öğrenci oldukları tespit edilen kişiler adına banka ve kripto para hesapları açarak paravan şirket kuran ve 550 milyon TL'lik vurgun yapan 35 kişi gözaltına alındı. Yasa dışı bahis çetesinin lüks yaşamı ise dikkat çekti. İşte haberin ayrıntıları...