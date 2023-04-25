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Haberler Yaşam Kod adı: Kuzenler! 550 milyon TL'lik yasa dışı bahis vurgunu! Parayı işte böyle aklamışlar....
Giriş Tarihi: 25.04.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 14:28

Kod adı: Kuzenler! 550 milyon TL'lik yasa dışı bahis vurgunu! Parayı işte böyle aklamışlar....

Yasa dışı bahis operasyonunun adresi bu kez İzmir. İzmir merkezli 7 ilde yürütülen operasyonda, işsiz, pazarlamacı ve öğrenci oldukları tespit edilen kişiler adına banka ve kripto para hesapları açarak paravan şirket kuran ve 550 milyon TL'lik vurgun yapan 35 kişi gözaltına alındı. Yasa dışı bahis çetesinin lüks yaşamı ise dikkat çekti. İşte haberin ayrıntıları...

İHA
Kod adı: Kuzenler! 550 milyon TL’lik yasa dışı bahis vurgunu! Parayı işte böyle aklamışlar....

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli; İstanbul, Muğla, Adana, Karaman, Kütahya ve Balıkesir illerinde helikopter destekli yasa dışı bahis operasyonunun düğmesine bastı. Toplam 7 ilde soruşturmayı yürüten İzmir polisi, şüphelilerin eylemlerini aylarca takibe aldı ve şebekenin peşini bırakmadı.

Kod adı: Kuzenler! 550 milyon TL’lik yasa dışı bahis vurgunu! Parayı işte böyle aklamışlar....

BAŞKA KİŞİLER ÜZERİNDEN PARALARI TRANSFER ETMİŞLER

Milyonlarca vurgun yapan şüphelilerin başta finansal hareketlerini mercek altına alan polis; işsiz, pazarlamacı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları nezdinde hesaplar açıldığını, çok sayıda paravan şirket kurulduğunu, paravan şirketler ve şahısların banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

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Kod adı: Kuzenler! 550 milyon TL’lik yasa dışı bahis vurgunu! Parayı işte böyle aklamışlar....

KRİPTO PARA DETAYI

Öte yandan dolandırıcıların, suçtan elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklarına dönüştürdükleri, İzmir'de kiraladıkları çok sayıda lüks rezidanslarda yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri tespit edildi.

Kod adı: Kuzenler! 550 milyon TL’lik yasa dışı bahis vurgunu! Parayı işte böyle aklamışlar....

ÇETENİN EN TEPESİNDE KUZENLER VAR

İzmir polisi, çetenin en tepesindeki isimlere de ulaştı. Yasa dışı bahis ağının Mertcan P. ve Hakkı T. isimli kuzenler tarafından yönetildiğini ve kuzenlerin lüks bir hayat yaşadıkları belirlendi.

Kod adı: Kuzenler! 550 milyon TL’lik yasa dışı bahis vurgunu! Parayı işte böyle aklamışlar....

TOPLAM İŞLEM HACMİ 550 MİLYON TL!

İki kuzenin "Kuzen" ismini taşıyan otomotiv firması kurduğu da tespit edilirken, 6 aylık süreçte piyasa değeri 100 Milyon TL'yi bulan 15 adet lüks marka ve model araç aldıkları ortaya çıkarıldı. Yine çetenin banka hesaplarındaki işlem hacminin yaklaşık 550 Milyon TL'yi de bulduğu öğrenildi.

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