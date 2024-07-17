KÖK MAAŞLAR DEĞİŞECEK Mİ? 4A, 4B en düşük emekli aylığı zammı ile kök maaşlar artacak mı, ne kadar oldu? Hesaplama tablosu

KÖK MAAŞ DEĞİŞECEK Mİ?

Yeni vergi paketi Meclis'e geldi. Paket kapsamında en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılacak. Bununla birlikte kök maaşların artıp artmayacağı da merak konusu oldu. En düşük emekli maaşına yapılacak olan artış kök maaşlarda değişiklik yaratmayacak.

Kök maaşların değişip değişmediğine ilişkin AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, "Hayır değişmiyor. Eski uygulama nasılsa aynı. Eski uygulama 10 bin liraya nasıl tamamlanıyorsa şimdi de 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Yeni bir şey inşa etmiyoruz. Aynı uygulamayı devam ettiriyoruz" dedi.