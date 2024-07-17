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Haberler Yaşam KÖK MAAŞLAR DEĞİŞECEK Mİ? 4A, 4B en düşük emekli aylığı zammı ile kök maaşlar artacak mı, ne kadar oldu? Hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 17.07.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 16:34

KÖK MAAŞLAR DEĞİŞECEK Mİ? 4A, 4B en düşük emekli aylığı zammı ile kök maaşlar artacak mı, ne kadar oldu? Hesaplama tablosu

Kök maaş artışı, en düşük emekli maaşına gelen zam ile birlikte gündeme yerleşti. SSK,Bağkur en düşük emekli maaşında yapılan düzenlemeden sonra net tablo yeniden belirlendi. SSK,Bağkur en düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM'ye sunuldu. En düşük emekli maaşının 12.500 TL olmasının ardından kök maaş artışı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki kök maaşlar değişecek mi, ne kadar oldu? SSK, Bağkur (4A, 4B) en düşük emekli aylığı zammı ile kök maaşlar artacak mı? İşte emekli kök maaşı 2024 hesaplama tablosu

KÖK MAAŞLAR DEĞİŞECEK Mİ? 4A, 4B en düşük emekli aylığı zammı ile kök maaşlar artacak mı, ne kadar oldu? Hesaplama tablosu

En düşük emekli maaşı için son yapılan açıklamalardan sonra tablo netleşti. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kararı TBMM'ye sunulduktan sonra yasalaşacak. Düzenlemenin uygulamaya geçirilmesinin ardından maaşlarda geçerli olacak. Peki Kök maaşlar değişecek mi? SSK, Bağkur en düşük emekli aylığı zammı ile kök maaşlar artacak mı?

KÖK MAAŞLAR DEĞİŞECEK Mİ? 4A, 4B en düşük emekli aylığı zammı ile kök maaşlar artacak mı, ne kadar oldu? Hesaplama tablosu

KÖK MAAŞ DEĞİŞECEK Mİ?
Yeni vergi paketi Meclis'e geldi. Paket kapsamında en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılacak. Bununla birlikte kök maaşların artıp artmayacağı da merak konusu oldu. En düşük emekli maaşına yapılacak olan artış kök maaşlarda değişiklik yaratmayacak.
Kök maaşların değişip değişmediğine ilişkin AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, "Hayır değişmiyor. Eski uygulama nasılsa aynı. Eski uygulama 10 bin liraya nasıl tamamlanıyorsa şimdi de 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Yeni bir şey inşa etmiyoruz. Aynı uygulamayı devam ettiriyoruz" dedi.

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KÖK MAAŞLAR DEĞİŞECEK Mİ? 4A, 4B en düşük emekli aylığı zammı ile kök maaşlar artacak mı, ne kadar oldu? Hesaplama tablosu

KÖK MAAŞ NE DEMEK?
Bir vatandaşın emekli olmaya hak kazandığı anda aldığı temel maaşa kök maaş adı verilmektedir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 19. maddesi ile belirlenen alt sınırın altında kalan maaş farklarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesi kararı alınmıştır.

KÖK MAAŞLAR DEĞİŞECEK Mİ? 4A, 4B en düşük emekli aylığı zammı ile kök maaşlar artacak mı, ne kadar oldu? Hesaplama tablosu

EMEKLİ KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR?
E-devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız.
Arama kısmına "Emekli Hizmet Dökümü" veya "Emekli Aylığı Sorgulama" yazarak çıkan sonucu tıklayınız.
İlgili bölümde, emekli maaşı ve emekli kök aylığı gibi bilgilere erişim sağlayabileceğiniz bir ekran görüntülenecektir.
Bu adımları takip ederek, 4A (SSK) sigortalısı bir emeklinin e-devlet üzerinden emekli kök aylığını öğrenmesi mümkündür.

KÖK MAAŞLAR DEĞİŞECEK Mİ? 4A, 4B en düşük emekli aylığı zammı ile kök maaşlar artacak mı, ne kadar oldu? Hesaplama tablosu

KÖK MAAŞ HESAPLAMA EKRANI
'Kök maaşım ne kadar?' sorusuna yanıt arayan SSK ve Bağkur emeklisi e-devlet üzerinden 'emekli aylığı' bilgisine giriş yapıyor.

KÖK MAAŞ ÖĞRENME E-DEVLET SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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