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KÖK MAAŞLAR DEĞİŞECEK Mİ? 4A, 4B en düşük emekli aylığı zammı ile kök maaşlar artacak mı, ne kadar oldu? Hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 17.07.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
16:34
KÖK MAAŞLAR DEĞİŞECEK Mİ? 4A, 4B en düşük emekli aylığı zammı ile kök maaşlar artacak mı, ne kadar oldu? Hesaplama tablosu
Kök maaş artışı, en düşük emekli maaşına gelen zam ile birlikte gündeme yerleşti. SSK,Bağkur en düşük emekli maaşında yapılan düzenlemeden sonra net tablo yeniden belirlendi. SSK,Bağkur en düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM'ye sunuldu. En düşük emekli maaşının 12.500 TL olmasının ardından kök maaş artışı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki kök maaşlar değişecek mi, ne kadar oldu? SSK, Bağkur (4A, 4B) en düşük emekli aylığı zammı ile kök maaşlar artacak mı? İşte emekli kök maaşı 2024 hesaplama tablosu