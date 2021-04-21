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Haberler Yaşam 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri! İşte İlkokul, ortaokul ve lise için 2, 3, 4 ve 5 kıtalık En güzel 23 Nisan Çocuk Bayramı şiirleri!
Giriş Tarihi: 21.04.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 11:35

şiirleri! İşte İlkokul, ortaokul ve lise için 2, 3, 4 ve 5 kıtalık En güzel şiirleri!

'nın 101. Yılının kutlanacağı güne kısa bir süre kala şiirleri gündemdeki yerini aldı. Dünyada ve ülkemizde etkilerini gösteren corona virüsü salgını nedeniyle, bu yıl malesef Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evde yaşayacağız. Ancak bu değerli tarihte özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ezberlemek ve sosyal mecralardan paylaşmak üzere kısa, uzun, 2,4,5,6 kıtalık araştırmasına çıktı. İşte bu milli bayramı kutlamak için en farklı ve yeni Whatsapp, Facebook veya İnstagram ile paylaşabileceğiniz 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı şiirleri…

İlkokul, ortaokul ve lise için 23 Nisan şiirleri! İşte en güzel 2, 3, 4 ve 5 kıtalık kolay ezberlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı şiirleri!

Her sene yurt genelinde sınıflarda, meydanlar ve stadyumlarda büyük bir coşku ile kutlanan , bu yıl koronavirüs nedeni ile evlerde kutlanacak. Öte yandan bu değerli günü kutlamak isteyen binlerce kişi araştırmasına çıktı. TBMM'nin 101. yılı olma özelliğini de taşıyan bu anlamlı günde, en güzel, kısa, uzun ve 2,4,5,8 kıtalık 23 Nisan şiirleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Minikler, uzaktan eğitimde öğretmenlerinin verdiği ödevleri yapmaya çalışırken 2,3,4 ve 5 kıtalık 23 Nisan şiirleri ezberleyerek Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini yüreklerinde yaşatmayı sürdürecek.

İlkokul, ortaokul ve lise için 23 Nisan şiirleri! İşte en güzel 2, 3, 4 ve 5 kıtalık kolay ezberlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı şiirleri!

KISA 23 NİSAN ŞİİRLERİ

Bugün çocuk günüdür,
Dünyanın düğünüdür,
Ulusumun ünüdür,
Hoş geldin .

Bağımsızlık özüdür,
Kardeşliğin günüdür,
Atatürk'ün sözüdür,
Hoş geldin 23 Nisan.

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İlkokul, ortaokul ve lise için 23 Nisan şiirleri! İşte en güzel 2, 3, 4 ve 5 kıtalık kolay ezberlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı şiirleri!

23 NİSAN'LA İLGİLİ ŞİİRLER 2 KITALIK

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.

İlkokul, ortaokul ve lise için 23 Nisan şiirleri! İşte en güzel 2, 3, 4 ve 5 kıtalık kolay ezberlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı şiirleri!

23 NİSAN ŞİİRLERİ 1. SINIF

Dün sabah anneciğim
Öperek, dedi: Uyan
Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.
Baktım her taraf süslü,
Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden
Dedi: .

Temel bayrammış, inan
Kutlu olsun kardeşim
Geldi 23 Nisan.

İlkokul, ortaokul ve lise için 23 Nisan şiirleri! İşte en güzel 2, 3, 4 ve 5 kıtalık kolay ezberlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı şiirleri!

3 Kıtalık 23 Nisan Şiiri

Gelin çocuklar gelin!
Bayramımız var bugün.
için,
Kuralım şenlik, düğün…

El ele tutuşarak,
Şarkılar söyleyelim,
Ellerimizde bayrak,
Sokak sokak gezelim.

Çocuklarıyız, yarının
Büyük insanlarıyız,
Üstünde bu vatanın
Hür, mesut ve kaygısız
Daima yaşayacağız.

-

Çocuk Bayramı'nda
Gelmiş katılmış aramıza,
Atatürk çocuk olmuş bakın:
Sallanıyor salıncakta!

Gülüyor gözlerinin içi,
Gülüyor,
Gökler, denizler kadar mavi.
Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size
Bayramların en güzelini".

"Dilerim, yurdumun çocukları,
Tüm çocukları dünyanın
Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;
Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...
Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".

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