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Kolayla balık avladı! Şaşırtıcı olay böyle görüntülendi

Daha önce birçok balık yakalama yöntemine tanıklık ettiğinize eminiz. Bu seferki çok farklı! Bir şişe kola ve şekeri alıp balık avlamak için yola koyuldu. Sonrasında balıkları tek tek avladığı görüntülerle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Genç adamın enteresan yöntemini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Son dönemde ve diğer sosyal mecralardan paylaşılan balık tutma ve avlama yöntemleri büyük bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Durum bu olunca da her gün bir yenisi ekleniyor. Kimileri bir öncekilerin tekrarı gibi olsa da kimileri gerçekten şaşırtıcı olabiliyor! İşte onlardan biri!

Giriş Tarihi: 05.12.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 10:15
Kolayla balık avladı! Şaşırtıcı olay böyle görüntülendi

İşte kare kare şaşkına çeviren balık avlama yöntem!

Kolayla balık avladı! Şaşırtıcı olay böyle görüntülendi
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Kolayla balık avladı! Şaşırtıcı olay böyle görüntülendi
Kolayla balık avladı! Şaşırtıcı olay böyle görüntülendi
Kolayla balık avladı! Şaşırtıcı olay böyle görüntülendi
Kolayla balık avladı! Şaşırtıcı olay böyle görüntülendi
Kolayla balık avladı! Şaşırtıcı olay böyle görüntülendi
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