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Kolejde akran zorbalığı! Pusu kusup öldüresiye darp ettiler: Dayaktan ciğeri söndü!
Giriş Tarihi: 30.04.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
09:14
Kolejde akran zorbalığı! Pusu kusup öldüresiye darp ettiler: Dayaktan ciğeri söndü!
Kocaeli'de özel bir kolejde öğrenci dehşeti yaşandı. Arkadaşlarını sık sık darp ettiği ortaya çıkan 7 kişilik bir grup, geçtiğimiz günlerde okulu birbirine kattı. 7 kişi tarafından darp edilen öğrencilerden İ.Y.S., hastaneye kaldırıldı. Aldığı darbeler sonucu ciğerinin sönme noktasına geldiği ortaya çıktı. Ailelerin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.