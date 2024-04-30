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Haberler Yaşam Kolejde akran zorbalığı! Pusu kusup öldüresiye darp ettiler: Dayaktan ciğeri söndü!
Giriş Tarihi: 30.04.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 09:14

Kolejde akran zorbalığı! Pusu kusup öldüresiye darp ettiler: Dayaktan ciğeri söndü!

Kocaeli'de özel bir kolejde öğrenci dehşeti yaşandı. Arkadaşlarını sık sık darp ettiği ortaya çıkan 7 kişilik bir grup, geçtiğimiz günlerde okulu birbirine kattı. 7 kişi tarafından darp edilen öğrencilerden İ.Y.S., hastaneye kaldırıldı. Aldığı darbeler sonucu ciğerinin sönme noktasına geldiği ortaya çıktı. Ailelerin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ATAKAN IRMAK
Kolejde akran zorbalığı! Pusu kusup öldüresiye darp ettiler: Dayaktan ciğeri söndü!

Akran zorbalığının adresi Kocaeli'nin İzmit İlçesi'ydi. 25 Nisan'da yaşanan olayda bir grup öğrenci, adeta terör estirdi. 7 kişilik bir grup öğrencinin kolejde sık sık öğrencileri darp ettiği öğrenilirken, son olarak bir takım öğrenciyi hiçbir sebep yokken toplanarak darp etti.

Kolejde akran zorbalığı! Pusu kusup öldüresiye darp ettiler: Dayaktan ciğeri söndü!

7 KİŞİLİK GRUP PUSU KURDU ÖLDÜRESİYE DARP ETTİ

Akran zorbalığı yapan lise öğrencileri olay günü kendi aralarında teneffüs sırasında top oynayan A.K, İ.S, T.T, K.S, M.K. ve A.C. isimli öğrencilerin 11'inci sınıfta olan B, E, C, M, S.E, E.Y. ve İ. isimli öğrencilerin baskısıyla zorla ellerinden topları alındı.

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Kolejde akran zorbalığı! Pusu kusup öldüresiye darp ettiler: Dayaktan ciğeri söndü!

İddiaya göre toplarını geri alan öğrenciler 7 kişilik grup tarafından tehdit edildi. Ders bitişinde 7 kişilik grup diğer arkadaşlarını bekleyerek köşeye sıkıştırdı. Tehditler savuran grup arasından birisi diğer arkadaş grubuna vurarak darp etmeye başladı.

Kolejde akran zorbalığı! Pusu kusup öldüresiye darp ettiler: Dayaktan ciğeri söndü!

BİR ÖĞRENCİNİN CİĞERİ SÖNME NOKTASINA GELDİ

Alınan darbeler sonrası çeşitli yerlerinden yaralanan öğrenciler durumu ailelerine bildirdi. Aralarında ağır yaralanan İ.Y.S. isimli öğrenci hastanede yoğun bakım altına alındı.

Kolejde akran zorbalığı! Pusu kusup öldüresiye darp ettiler: Dayaktan ciğeri söndü!

Aldığı darbeler sonrası ciğeri sönme noktasına gelen İ.Y.S.'nin tedavisinin halen devam ettiği öğrenildi. Çocuklarının akranları tarafından darp edildiğini örenen aileler karakola giderek olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

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