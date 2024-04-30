Kolejde akran zorbalığı! Pusu kusup öldüresiye darp ettiler: Dayaktan ciğeri söndü!

Akran zorbalığının adresi Kocaeli'nin İzmit İlçesi'ydi. 25 Nisan'da yaşanan olayda bir grup öğrenci, adeta terör estirdi. 7 kişilik bir grup öğrencinin kolejde sık sık öğrencileri darp ettiği öğrenilirken, son olarak bir takım öğrenciyi hiçbir sebep yokken toplanarak darp etti.