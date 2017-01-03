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Haberler Yaşam Koltuktan servet çıktı!
Giriş Tarihi: 03.01.2017 14:00 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 09:20

Koltuktan servet çıktı!

Koltuktan servet çıktı!

New York'ta üç öğrenci sadece 20 dolara ikinci el bir koltuk aldı. Ancak içindekini görünce gözlerine inanamadı.

Koltuktan servet çıktı!

Reese, Cally ve Lara, New York Üniversitesi'nde aynı odayı paylaşıyor.

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Koltuktan servet çıktı!

Üç arkadaş odalarına bir koltuk almaya karar verdi. Pahalı koltuk alamayacaklarından ikinci el ve sadece 20 dolara bir koltuk aldı.

Koltuktan servet çıktı!

Koltuk eskimiş olsa da iş görüyordu.

Koltuktan servet çıktı!


Üç arkadaş bir gece koltukta film izlerken, koltuğun dirsek kısmında bir şey farkettiler ve bakmaya karar verdi.

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