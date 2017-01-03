Koltuktan servet çıktı!

New York'ta üç öğrenci sadece 20 dolara ikinci el bir koltuk aldı. Ancak içindekini görünce gözlerine inanamadı. Reese, Cally ve Lara, New York Üniversitesi'nde aynı odayı paylaşıyor. Üç arkadaş odalarına bir koltuk almaya karar verdi. Pahalı koltuk alamayacaklarından ikinci el ve sadece 20 dolara bir koltuk aldı. Koltuk eskimiş olsa da iş görüyordu. Koltuğun köşesini açınca gözlerine inanamadılar Bir zarfın içinde 700 dolar yatıyordu. Koltuğu biraz daha incelediler ve daha fazla zarf çıktı. Üç arkadaş, toplamda 41.000 dolar buldu. Üç üniversite öğrenisi buldukları bu paranın ilginç hikayesini de öğrendi. Parayı bir aile kızlarının geleceği için 30 yıl boyunca biriktirmiş. Kadının eşi vefat ettikten sonra, koltuğun altındaki parayı unutmuş. Koltuğu satarak kendisine yeni bir yatak almış. Paradan, kızlarının da haberi yokmuş.Unutulan parayı Reese, Cally ve Lara, kıza iade etti. Bu olay karşısında aile her bir üniversite öğrencisine kişi başı 1.000 dolar para ödül verdi. Buzdolabının icadından çok öncelerinden, binlerce yıl öncesinden beri insanların yiyeceklerini uzun süre muhafaza etme noktasında çeşitli yöntemler geliştirdiğini biliyoruz. Bu yöntemlerin en ilginçlerinden biri de herhalde yiyecekleri bataklıkta saklıyor olmak… Geçtiğimiz günlerde İrlanda'nın Drakerath isimli yerleşim bölgesindeki bir bataklıkta 2 bin yaşında, 10 kg ağırlığında tereyağı bulundu. Teoride (doktorlar denenmesini önermiyor) halen yenilebilir durumda olan tereyağı bölgedeki tarihi dokuyu koruma ve araştırma çalışmaları sırasında fark edildi.Cavan County Müzesi'nde sergilenmeye başlanan tereyağının bir zamanlar vergilerin, kiraların ödenmesi için kullanılan değerli bir ürün olduğu müze yetkilileri tarafından ifade ediliyor. Bir diğer yorum da tereyağının o dönemde Tanrılara bir adak olarak sunulduğu yönünde şekilleniyor. Hatta tereyağlarının bataklıklara gömülmesini de bu teoriyi destekleyen bir durum olarak görüyorlar. Çinli arkeologlar 2.000 bin yıllık kral hazinesini buldu. Marquis Hai Hun devleti'nin Kralının mezarını açan arkeologlar, inanılmaz hazineye ulaştı. Tamamen altın paralar ve eşyalardan oluşan hazine içinde sikkeler, külçe altınlar, yeşim kolyeler ve som altın eşyalar bulunuyor. Kralın yemek yediği tabakların bile altından olduğu belirtildi. Jiangxi eyalet hükümeti, Batı Han Hanedanlığı Haihun Devleti (MÖ.206) adına 7 kilometrelik bir anıt parkı yapmaya karar verdi. Arkeologlar, kazıda ortaya çıkanların son yılların en büyük hazinesi olduğunu belirtti. Çöplükte bulduğu kutudan çıkanlar şok etti... Kutuya açtığında, içinden bir kılıç çıktı. Kılıcı temizlemek için petrol ve kumaş parçasının yanı sıra bilmediği bir kaç materyal daha buldu. İspanya'nın güneyindeki Sevilla kentinde su borularının rutin kontrolünü gerçekleştiren işçiler Roma dönemine ait 600 kilogram sikke buldu. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; sikkeleri inceleyen Sevilla arkeoloji Müzesi Müdürü Ana Navarro, düzenlediği basın toplantısında, 'Benzersiz bir koleksiyon, Çok az örneği var' dedi. 3'üncü yüzyıl sonları ile 4'üncü yüzyıl başlarıyla tarihlenen bronz sikkelerin Sevilla yakınlarındaki Tomarres kasabasında 19 amfora içinde bulunduğu belirtildi. Navarro, sikkelerin maddi değerine ilişkin net bir rakam vermese de 'milyonlarca euro eder' ifadesini kullandı. Navarro, 'Size ekonomik bir değer veremiyorum, çünkü sahip oldukları değer tarihi ve bunu hesaplayamazsınız' dedi. Ordu ve memurların harcamaları için kullanıldığı tahmin edilen sikkelerin üzerinde Roma imparatorları Maximian ile Konstantin'in mühürleri bulunuyor. Yetkililer, su boruları üzerindeki çalışmaları durdurup, bölgede arkeolojik kazı yapmayı planlıyor. KAZDIĞI YERDEN SERVET ÇIKTI! İngiltere'de bir adam bahçesine elektrik kabloları döşerken Roma dönemine ait bir villa buldu. Sekiz gün boyunca kazı yapan yetkililer, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen bulgularda para ve broşlara da rastladı. Halı tasarımcısı Luke Irvwin, çiftliğinin bahçesinde çocukları küçük kulübede masa tenisi oynayabilsin diye elektrik kablosu döşemek için yerleri kazmaya başladı. Ancak bir süre sonra küreği sert bir maddeye çarptı ve Irwin, toprağın altında hiç bozulmamış mozaik taşlarına rastladı. Sekiz gün boyunca bahçede kazı yapan yetkililer, bir villa buldu. Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen bulgularda para ve broşlara da rastlandı. Restoranının altında kanalizasyon borusu arayan adam 2 bin yıllık hazine buldu. nanılmaz olay İtalya'nın Lecce'de yaşandı. İtalya'nın güneyindeki Lecce'de bulunan restoranının tuvaletinin sık sık tıkanmasından bıkan Lucian Faggiano adındaki adam, aşağıda büyük kanalizasyon borusunu bılmak için bir kazı yaptı. Kazı sırasında 2.bin yıllık tarihi bir şovalye odası keşfetti. Odanan adeta bir tarih fışkırdı. Antik mezardan çok sayıda çanak ve çömlek, takılar ve gravürler ortaya çıktı.