Komançero’nun yeğeni Mays ailesinin kabusu oldu: Oğlumuzu bağımlı yaptı hastaneye yatırdık

Takvim yaprakları 7 Ocak 2020'yi gösterdiğinde İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, ağabeyi tarafından şiddete uğradığı gerekçesiyle ambulans ile İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada Mays, ambulanstan indirilirken tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırıya uğradı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.