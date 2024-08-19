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Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 10:03

Komançero’nun yeğeni Mays ailesinin kabusu oldu: Oğlumuzu bağımlı yaptı hastaneye yatırdık

17 yaşındaki Emre Tayler Mays, hastane önünde başkası ile karıştırılarak katledilmişti. Mays ailesi, şimdi de ikinci çocukları Sinan Dylan Mays'ın can güvenliği için mahkemeye gitti. Oğullarının organize suç örgütü 'Komançero' çetesi liderlerinden Hakan Ayık'ın yeğeni Narin Ayık ile duygusal ilişki yaşadığını ve uyuşturucu bağımlısı haline getirildiğini iddia etti.

Komançero’nun yeğeni Mays ailesinin kabusu oldu: Oğlumuzu bağımlı yaptı hastaneye yatırdık

Takvim yaprakları 7 Ocak 2020'yi gösterdiğinde İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, ağabeyi tarafından şiddete uğradığı gerekçesiyle ambulans ile İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada Mays, ambulanstan indirilirken tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırıya uğradı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Komançero’nun yeğeni Mays ailesinin kabusu oldu: Oğlumuzu bağımlı yaptı hastaneye yatırdık

Hürriyet'in haberine göre; Figen Mays ile Randolph Ward Mays çifti, evlat acısını yaşarken, bu defa ikinci çocuklarının can güvenliğinden endişe ettiklerini öne sürerek mahkemeye gitti. Oğulları Sinan Dylan Mays'ın, yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle Amerika'da kırmızı bültenle aranan, organize suç örgütü 'Komançero' çetesinin liderlerinden Hakan Ayık'ın yeğeni Narin Ayık tarafından şantaj ve tehdit edildiklerini iddia ederek korunma talebinde bulundu.

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Komançero’nun yeğeni Mays ailesinin kabusu oldu: Oğlumuzu bağımlı yaptı hastaneye yatırdık

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede yer alan iddiaya göre, Narin Ayık, duygusal yollarla Sinan Daylan Mays'a yaklaşarak onu maddi ve manevi anlamda manipüle etti. Sinan Dylan Mays'ın uyuşturucu kullanmasına ve bağımlı hale gelmesine neden olan Narin Ayık, bununla da yetinmeyerek bu durumu maddi geçim kapısı haline getirdi.

Komançero’nun yeğeni Mays ailesinin kabusu oldu: Oğlumuzu bağımlı yaptı hastaneye yatırdık

Dilekçede özetle şunlara yer verildi: "Narin Ayık, sürekli taciz mesajları göndererek Mays ailesinden tehditle yüksek meblağlarda paralar istemektedir. Narin Ayık'ın bu eylemleri artık Mays ailesi açısından katlanılamaz bir hale gelmiş, huzur ve can güvenlikleri kalmamıştır. Bağımlı hale gelen Sinan Mays, bu alışkanlıklarından kurtulabilmek maksadıyla yataklı bir psikiyatri hastanesinde tedavi görmeye başlamıştır. Yaşanan bu olaylar nedeniyle Mays ailesi işlerini yapamayacak hale gelmiş, psikolojik olarak yıpranmıştır. Mays ailesinin can güvenliği açısından ciddi tehlike arz eden davranışlar sergileyen Narin Ayık'tan korunmasını talep ediyoruz."

Komançero’nun yeğeni Mays ailesinin kabusu oldu: Oğlumuzu bağımlı yaptı hastaneye yatırdık

1 AY TEDBİR KARARI VERDİ
Talebi değerlendiren Aile Mahkemesi, Narin Ayık'ın 1 ay süreyle Figen Mays ile eşi Randolph Ward Mays ve oğulları Sinan Dylan Mays'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Narin Ayık'ın bu karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılacağını da kararında açıkladı.

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