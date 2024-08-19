Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
10:03
Komançero’nun yeğeni Mays ailesinin kabusu oldu: Oğlumuzu bağımlı yaptı hastaneye yatırdık
17 yaşındaki Emre Tayler Mays, hastane önünde başkası ile karıştırılarak katledilmişti. Mays ailesi, şimdi de ikinci çocukları Sinan Dylan Mays'ın can güvenliği için mahkemeye gitti. Oğullarının organize suç örgütü 'Komançero' çetesi liderlerinden Hakan Ayık'ın yeğeni Narin Ayık ile duygusal ilişki yaşadığını ve uyuşturucu bağımlısı haline getirildiğini iddia etti.