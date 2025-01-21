Haberler
Yaşam
KOMEK KAYIT EKRANI 2025 | Konya KOMEK kayıtları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz online/yüz yüze kurslar!
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
11:31
KOMEK KAYIT EKRANI 2025 | Konya KOMEK kayıtları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz online/yüz yüze kurslar!
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), 2025 yılı için kayıt başvurularını almaya başladı. Konya'da çeşitli alanlarda eğitim almak isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu kurslar, iş hayatına atılmak veya kişisel gelişim sağlamak isteyen vatandaşlar için önemli bir adım olma niteliği taşıyor. KOMEK kursları, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden farklı branşlarda eğitimler sunuyor. Peki; KOMEK kayıtları ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır? İşte, KOMEK başvuru ekranı...