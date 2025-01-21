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Haberler Yaşam KOMEK KAYIT EKRANI 2025 | Konya KOMEK kayıtları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz online/yüz yüze kurslar!
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:31

KOMEK KAYIT EKRANI 2025 | Konya KOMEK kayıtları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz online/yüz yüze kurslar!

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), 2025 yılı için kayıt başvurularını almaya başladı. Konya'da çeşitli alanlarda eğitim almak isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu kurslar, iş hayatına atılmak veya kişisel gelişim sağlamak isteyen vatandaşlar için önemli bir adım olma niteliği taşıyor. KOMEK kursları, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden farklı branşlarda eğitimler sunuyor. Peki; KOMEK kayıtları ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır? İşte, KOMEK başvuru ekranı...

KOMEK KAYIT EKRANI 2025 | Konya KOMEK kayıtları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz online/yüz yüze kurslar!

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), 2025 yılı için kayıt başvurularını almaya başladı. 21 Ocak ile 3 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak başvurular, Konya'da çeşitli alanlarda eğitim almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Her yıl olduğu gibi 2025 yılı için de çok geniş bir kurs yelpazesi sunan KOMEK kurslarına başvuru işlemleri, online olarak yapılmaktadır. Peki, KOMEK kayıtları nasıl yapılır, başvuru işlemi nasıl gerçekleştirilir ve hangi kurslar sunuluyor? İşte, KOMEK başvuru ekranı...

KOMEK KAYIT EKRANI 2025 | Konya KOMEK kayıtları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz online/yüz yüze kurslar!

KOMEK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KOMEK ile Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve Aile Sanat ve Eğitim kayıtları başladı. 21 Ocak -3 Şubat tarihleri arasında https://konya.bel.tr ve https://komek.org.tr adreslerinden başvuru yapılacak.

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KOMEK KAYIT EKRANI 2025 | Konya KOMEK kayıtları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz online/yüz yüze kurslar!

KOMEK KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KOMEK başvuruları, https://konya.bel.tr ve https://komek.org.tr adresleri üzerinden yapılacak.

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KOMEK KAYIT EKRANI 2025 | Konya KOMEK kayıtları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz online/yüz yüze kurslar!

KOMEK ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

KOMEK kurslarının bazıları online, bazıları ise yüz yüze yapılacak. Kurslar ücretsizdir.

KOMEK KAYIT EKRANI 2025 | Konya KOMEK kayıtları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz online/yüz yüze kurslar!

YÜZLERCE BRANŞ YER ALIYOR

KOMEK her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinlikler ile eğitimlerine doludizgin devam ediyor. Yeni dönemde, Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal gibi alanlar olmak üzere 366 branşta eğitim verilecek. Ayrıca yüz yüze eğitimlerde ilk kez açılacak branşlar arasında; Ahşap Tasarım ve Modelleme, Vantrolog, Türk Halk Oyunları, Kangoo Jumps, Alçı Rölyef (Sculpture Painting) Eğitimi, Görme Engellilere Yönelik Braille Satranç, Reformer Pilates, Spinning, Depreme Hazırlık ve Okuma gibi eğitimler bulunuyor.

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