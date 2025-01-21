KOMEK KAYIT EKRANI 2025 | Konya KOMEK kayıtları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz online/yüz yüze kurslar!

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), 2025 yılı için kayıt başvurularını almaya başladı. 21 Ocak ile 3 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak başvurular, Konya'da çeşitli alanlarda eğitim almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Her yıl olduğu gibi 2025 yılı için de çok geniş bir kurs yelpazesi sunan KOMEK kurslarına başvuru işlemleri, online olarak yapılmaktadır. Peki, KOMEK kayıtları nasıl yapılır, başvuru işlemi nasıl gerçekleştirilir ve hangi kurslar sunuluyor? İşte, KOMEK başvuru ekranı...