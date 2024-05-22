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Haberler Yaşam Komiserin esrarengiz ölümü: Yüzük, saç teli ve parmak izi şüpheleri artırdı!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 10:04

Komiserin esrarengiz ölümü: Yüzük, saç teli ve parmak izi şüpheleri artırdı!

Adanalı komiser Mehmet Şimşek, Karaman'da aracında ölü bulunmuştu. Sır olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Komiserin ölümünden 3 gün önce odasından pırlanta yüzüğünün çalındığı, konunun davalık olduğu öğrenildi. Şimşek'in ablası Zeynep, yaşananları şöyle anlattı: 2 farklı saç teliyle 5 parmak izi…

İHA
Komiserin esrarengiz ölümü: Yüzük, saç teli ve parmak izi şüpheleri artırdı!

27 Ocak'ta Adana'da ebe Elif Çelik ile nişanlanan komiser Mehmet Şimşek, nişandan sonra tekrardan görev yeri Karaman Ayrancı'ya gitti. Ancak Karaman'a döndüğünde Şimşek'in nişanlısına hediye olarak alıp odasındaki çekmecede tuttuğu 27 bin liralık pırlanta yüzükle imzasının bulunduğu boş A4 kağıdının çalındığı ortaya çıktı.

Komiserin esrarengiz ölümü: Yüzük, saç teli ve parmak izi şüpheleri artırdı!

POLİS MEMURU MAKAM ODASINA GİRMİŞ
Kamera kayıtlarını inceleyen Şimşek, 28 Ocak'ta makam odasına polis A.D.'nin izinsiz şekilde girdiğini tespit etti. Hırsızlık olayını 31 Ocak'ta yargıya taşıyan Mehmet Şimşek, 1 Şubat'ta aracında ölü bulundu. Başından vurulan komiserin ölümü ise kayıtlara intihar diye geçti. Hırsızlık şüphelisi polis A.D. ise 10 Şubat'ta tutuklandı ancak 4 Nisan'da serbest bırakıldı.

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Komiserin esrarengiz ölümü: Yüzük, saç teli ve parmak izi şüpheleri artırdı!

SIR OLAYDA CİNAYET ŞÜPHESİ
Savcılık, önceki nişanlısından ayrılması, hırsızlık olayı ve görev yerinin değişmesinin Şimşek'i derinden etkilediğine hükmedip takipsizlik verdi. Avukat Nazan Akça Subaşı ise olayın 'profesyonelce kurgulanmış cinayet' olduğunu öne sürdü. Subaşı, olay yerindeki 2 farklı saç teliyle 5 parmak izinin incelenmemesine tepki gösterdi.

İntihar denilerek kapatılan olayla ilgili aile Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti ve yeniden davanın görülmesi için başvuru yaptı.

Komiserin esrarengiz ölümü: Yüzük, saç teli ve parmak izi şüpheleri artırdı!

"İNTİHAR OLDUĞUNU ASLA KABUL ETMİYORUZ"
Mehmet Şimşek'in ablası Zeynep İnceer, kardeşinin intihar etmesi için hiçbir sebebi olmadığını söyeyerek, "Kardeşimi olaydan 3 gün önce nişanlayıp yolladık. Gittiğinde ise pırlanta yüzüğün ve kağıdın çalındığını fark etmiş. Kardeşim olayı gerçekleştiren A.D.'yi şikayet etmiş ve ardından arabasında kafasından vurulmuş halde bulundu. Birçok delil kayıp ve biz bunların bulunmasını istiyoruz. Bu olayın intihar olduğunu asla kabul etmiyoruz" dedi.

Komiserin esrarengiz ölümü: Yüzük, saç teli ve parmak izi şüpheleri artırdı!

"ÇİFTE MUTLULUK YAŞAYACAKTIK AMA OLMADI"
Kardeşinin otomobilindeki toprak örneği ve parmak izlerinin alınmadığını öne süren İnceer, "Arabasında bulunan toprak örneği, kıl ve parmak izi incelenmedi. Ayrıca iki görgü tanığımız var ifadeleri alınmadı. Köyde bulunan kimsenin ifadesi alınmadı ve deliller karartıldı. 16 Mayıs'ta hem doğum günüydü, hem de düğün tarihi alınmıştı. Çifte mutluluk yaşayacaktık ama olmadı. Polis memuru A.D., 1 buçuk ay hapiste yattı ve şu anda elini kolunu sallayarak geziyor. Hırsızlık yapan normal vatandaş bile 6 ay yatarken polis memuru dışarıda geziyor" ifadelerini kullandı.

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