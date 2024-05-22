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Komiserin esrarengiz ölümü: Yüzük, saç teli ve parmak izi şüpheleri artırdı!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
10:04
Komiserin esrarengiz ölümü: Yüzük, saç teli ve parmak izi şüpheleri artırdı!
Adanalı komiser Mehmet Şimşek, Karaman'da aracında ölü bulunmuştu. Sır olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Komiserin ölümünden 3 gün önce odasından pırlanta yüzüğünün çalındığı, konunun davalık olduğu öğrenildi. Şimşek'in ablası Zeynep, yaşananları şöyle anlattı: 2 farklı saç teliyle 5 parmak izi…