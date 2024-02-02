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Haberler Yaşam Komşusunun o anlarını gizlice kayda aldı: Savcılıktan şoke eden karar!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 09:13

Komşusunun o anlarını gizlice kayda aldı: Savcılıktan şoke eden karar!

İstanbul'da çocuklarını apartman bahçesinde oynatan iki kadın, komşuları tarafından kayda alındı. Durumun fark edilmesi üzerine polise başvurarak komşuları hakkında dava açtı. Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada şoke eden karar çıktı: Yüzleri net bir şekilde…

ARZU KAYA
Komşusunun o anlarını gizlice kayda aldı: Savcılıktan şoke eden karar!

İlginç olay İstanbul Kadıköy'deki Erenköy Mahallesi'nde yaşandı. Bir binada oturan Selin P. ve Işıl B. 2022 yılında çocuklarını bahçeye çıkarttı. Çocukların oynadığı esnada annelerinin yanına gelen komşu Cansu T., "Çocukların burada oynayamaz, istemiyorum. Oynarken bir arkadaşımın aracına zarar verdiler" diyerek çıkıştı. Selin P. ile Işıl B. ise çocuklarına dikkat ettiklerini, araçlardan uzak durduklarını ve bir zarar olursa karşılayabileceklerini anlattı.

Komşusunun o anlarını gizlice kayda aldı: Savcılıktan şoke eden karar!

ÖNCE VİDEO ÇEKTİ SONRA DA…

Komşularının cevabı ile yetinmeyen Cansu B., çocuklar oynarken fotoğraf ve videolarını çekmeye başladı. Ayrıca durumu apartman yönetimine aktardı. Yönetim ise ailelere, bazı sakinlerin otoparkta bisiklet ve kaykaya binen çocukların araçlara zarar verecekleri endişesiyle video göndererek şikayetçi olduğunu söyledi, toplu yaşamın kurallarını aktaran ve ebeveynlerin çocuklarını otoparktan uzak tutmaları gerektiği yönünde bir yazı yazdı.

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Komşusunun o anlarını gizlice kayda aldı: Savcılıktan şoke eden karar!

"İZİNSİZ FOTOĞRAF ÇEKTİ" DİYEREK POLİSE KOŞTU

Cansu T.'nin kendilerini apartman yönetimine şikâyet etmeleri üzerine Selin P. ve Işıl B. de karakola giderek komşusuna karşı şikayette bulundu. Apartman yönetiminden kendilerine gelen uyarıyı dosyaya sunarak, "Çocuklarımızın bizden izinsiz fotoğrafını çekti, video kaydı yaptı şikayetçiyiz" dedi.

Komşusunun o anlarını gizlice kayda aldı: Savcılıktan şoke eden karar!

"ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL" SORUŞTURMASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine çocukların video ve fotoğrafını izinsiz çektiği iddia edilen Cansu T. hakkında ilginç bir soruşturma başlattı. "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan yürütülen soruşturmada ifade veren komşu, iddiaları kabul etmedi. Çocukların arabaların arasında scootera bindiğini ispatlamak için video çektiğini, yüzlerinin net olarak belli olmadığını ve komşularının kendisinden intikam almak istediğini söyledi.

Komşusunun o anlarını gizlice kayda aldı: Savcılıktan şoke eden karar!

"YÜZLER NET DEĞİL" TAKİPSİZLİĞİ

Savcılık ise izinsiz çekilen video ve fotoğrafla ilgili kararını verdi. Şüphelinin arabaların olduğu yeri çektiği ve çocukların yüzünün net bir şekilde görünmediğini belirten savcılık, binada güvenlik kamerası bulunmadığından ve aracına zarar gelme düşüncesiyle çekim yaptığını kaydetti.

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