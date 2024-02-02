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Komşusunun o anlarını gizlice kayda aldı: Savcılıktan şoke eden karar!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
09:13
Komşusunun o anlarını gizlice kayda aldı: Savcılıktan şoke eden karar!
İstanbul'da çocuklarını apartman bahçesinde oynatan iki kadın, komşuları tarafından kayda alındı. Durumun fark edilmesi üzerine polise başvurarak komşuları hakkında dava açtı. Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada şoke eden karar çıktı: Yüzleri net bir şekilde…