Komşusunun o anlarını gizlice kayda aldı: Savcılıktan şoke eden karar!

İlginç olay İstanbul Kadıköy'deki Erenköy Mahallesi'nde yaşandı. Bir binada oturan Selin P. ve Işıl B. 2022 yılında çocuklarını bahçeye çıkarttı. Çocukların oynadığı esnada annelerinin yanına gelen komşu Cansu T., "Çocukların burada oynayamaz, istemiyorum. Oynarken bir arkadaşımın aracına zarar verdiler" diyerek çıkıştı. Selin P. ile Işıl B. ise çocuklarına dikkat ettiklerini, araçlardan uzak durduklarını ve bir zarar olursa karşılayabileceklerini anlattı.