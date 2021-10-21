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Haberler Yaşam Kömür aldı, 8 kiloluk göktaşı çıktı! Gramı 45 dolar...
Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 11:44

Kömür aldı, 8 kiloluk göktaşı çıktı! Gramı 45 dolar...

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir vatandaşın kış aylarında yakmak için aldığı kömür torbasında 8 kilogram göktaşı çıktı. Taşın gramı 45 dolardan alıcı buluyor...

İHA
Kömür aldı, 8 kiloluk göktaşı çıktı! Gramı 45 dolar...

KÖMÜR ALDI, 8 KİLOLUK GÖKTAŞI ÇIKTI! GRAMI 45 DOLAR...

Kömür aldı, 8 kiloluk göktaşı çıktı! Gramı 45 dolar...

Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşandı. Yakup Ermiş isimli bir vatandaş iddiaya göre Rusya'dan ithal edilen kömürlerden aldığı 50 kilogramlık torbada ağırlığı şüphe uyandıran taşı atmayarak kömürlerden ayırdı.

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Kömür aldı, 8 kiloluk göktaşı çıktı! Gramı 45 dolar...

Daha sonra yıkayıp kömürü aldığı şirketi arayarak kömür torbasında taş çıktığı için şikayette bulundu. Evine misafirliğe gelen arkadaşına durumu anlatan Ermiş, arkadaşının göktaşı şüphesiyle mıknatıs testi ile taşı deneyerek yapıştığını görünce, taşın bir parçasını kırarak teste gönderdi.

Kömür aldı, 8 kiloluk göktaşı çıktı! Gramı 45 dolar...

Araştırmaları sonucunda göktaşı olduğunu öğrenen Ermiş, bu kez şikayetini geri çekerek göktaşı için alıcı aramaya başladı. Gramı 45 dolara yakın olduğunu belirten Ermiş, ciddi alıcılarla pazarlığa çıkacağını söyledi.

Kömür aldı, 8 kiloluk göktaşı çıktı! Gramı 45 dolar...

Ermiş, "Kış hazırlığı yapmak için kömür siparişi verdik. Yaklaşık 6 ay önce gelen kömür siparişinden torbaları açarken bu taşın farklı olduğunu hissetim.

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