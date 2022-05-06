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Giriş Tarihi: 06.05.2022 01:03 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 01:03

Konferans Ligi finali ne zaman oynanacak? 2022 UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final maçlarının tamamlanmasının ardından büyük final beklenmeye başladı. Zorlu maçların ardından finale çıkan takımlar kupa için yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Zorlu ve kıran kırana geçmesi beklenen final maçının yapılacağı tarihi öğrenmek isteyen futbolseverler yoğun şekilde "Konferans Ligi finali ne zaman oynanacak, hangi tarihte, saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak edilen Konferans Ligi finali ne zaman oynanacak, hangi tarihte, saat kaçta? sorularını cevapları ve tüm detaylar.

Konferans Ligi finali ne zaman oynanacak? 2022 UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?

Konferans Ligi'nde yarı final maçlarının ardından final heyecanı yaşanıyor. En başarılı 2 takımın finale çıkma başarısı göstererek final için kozlarını paylaşacağı dev finali izlemek isteyen futbolseverler tarih bilgilerine erişmek amacıyla "Konferans Ligi finali ne zaman oynanacak, hangi tarihte, saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali maçı tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;

Konferans Ligi finali ne zaman oynanacak? 2022 UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Roma ve Feyenoord, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adlarını finale yazdırdı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında yarı final rövanşları yapıldı.

İngiltere'de oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalan Roma ile Leicester City, yarı final rövanş maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

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Konferans Ligi finali ne zaman oynanacak? 2022 UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?

Yaklaşık 70 bin futbolseverin izlediği mücadelede Roma'ya galibiyeti getiren tek golü, 11. dakikada İngiliz golcü Tammy Abraham attı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Roma, finale yükselen taraf oldu. Bitiş düdüğüyle Romalı futbolcular ve taraftarlar, statta büyük sevinç yaşadı.

Diğer eşleşmede ise Cengiz Ünder'in forma giydiği Olimpik Marsilya ile Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord karşılaştı.

Konferans Ligi finali ne zaman oynanacak? 2022 UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?

Fransız kulübü Olimpik Marsilya, deplasmanda 3-2 yenildiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk etti. Feyenoord, mücadelenin 0-0 bitmesiyle finalde Roma'nın rakibi oldu.

Milli futbolculardan Cengiz 80. dakikada oyuna girerken, Orkun 90 dakika sahada kaldı.

Konferans Ligi finali ne zaman oynanacak? 2022 UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?

KONFERANS LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stat'ta oynanacak.

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