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Giriş Tarihi: 21.12.2022 18:47 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 18:48

Konser sırasında feci şekilde darbedilmişti! Sanatçı Mehmet Dudarık'ın ablası Gülden Dudarık konuştu

Ankara'da konser sırasında darbedilen müzik grubu Piiz'in bateristi Mehmet Dudarık'ın tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam ederken, abla Gülden Dudarık da kardeşinin sağlık durumuna ilişkin konuştu. Gülden Dudarık, "Çok şükür konuşuyor, yemeğini yiyebiliyor" derken en büyük endişelerini de açıkladı. İşte detaylar...

AA
Konser sırasında feci şekilde darbedilmişti! Sanatçı Mehmet Dudarık’ın ablası Gülden Dudarık konuştu

Baterist Mehmet Dudarık'ın kız kardeşi Gülden Dudarık, kardeşinin tedavi gördüğü hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, darp edilen kardeşinin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, sürecin başından itibaren yanında olmaya çalıştığını kaydetti.

Konser sırasında feci şekilde darbedilmişti! Sanatçı Mehmet Dudarık’ın ablası Gülden Dudarık konuştu

Kardeşiyle konuştuğunu anlatan abla Dudarık, "Çok şükür konuşuyor, yemeğini yiyebiliyor. Son durumuyla ilgili doktorlar MR sonuçları çıktıktan sonra bir şeyler söyleyebilecek ama şimdilik gayet iyi. Bir süre daha kontrol altında tutulacak. Sürecin en başından beri sosyal medyadan destek veren, oyuncu ve sanatçı dostlarımıza, seven herkese çok teşekkür ederim, minnettarız." dedi.

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Konser sırasında feci şekilde darbedilmişti! Sanatçı Mehmet Dudarık’ın ablası Gülden Dudarık konuştu

Gülden Dudarık, kardeşinin tedavisinin tahlillerin sonucuna göre sürdürüleceğini anlatarak, olayın yargıya intikal ettiğini ifade etti.

Konser sırasında feci şekilde darbedilmişti! Sanatçı Mehmet Dudarık’ın ablası Gülden Dudarık konuştu

"SAĞLIĞININ DAHA İYİYE GİTMESİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Mehmet Dudarık'ın uzun zamandır MS hastası olduğunu söyleyen Gülden Dudarık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeşime MS teşhisi konması da yine bir travma sonrası ortaya çıktı. Travma ve stres bu durumu aşırı derecede tetikliyor, atak geçirmesine sebep oluyor. Atak da vurduğu uzvu kaybetmesine sebep oluyor. Bu kadar ciddi nörolojik bir hastalık. Süreç, hastaneden çıktıktan sonra nasıl devam edecek o da bizi endişelendiriyor.

Konser sırasında feci şekilde darbedilmişti! Sanatçı Mehmet Dudarık’ın ablası Gülden Dudarık konuştu

Muhtemelen psikiyatrik yardım alacağız, çünkü hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır travma yaşadı. Umarım sonrası için kalıcı bir durum, bir hasar söz konusu olmaz. Şu an en büyük endişemiz bu. Kardeşimin sağlığının daha iyiye gitmesinden dolayı çok mutluyum."

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