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Konser sırasında feci şekilde darbedilmişti! Sanatçı Mehmet Dudarık'ın ablası Gülden Dudarık konuştu
Giriş Tarihi: 21.12.2022 18:47
Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
18:48
Konser sırasında feci şekilde darbedilmişti! Sanatçı Mehmet Dudarık'ın ablası Gülden Dudarık konuştu
Ankara'da konser sırasında darbedilen müzik grubu Piiz'in bateristi Mehmet Dudarık'ın tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam ederken, abla Gülden Dudarık da kardeşinin sağlık durumuna ilişkin konuştu. Gülden Dudarık, "Çok şükür konuşuyor, yemeğini yiyebiliyor" derken en büyük endişelerini de açıkladı. İşte detaylar...