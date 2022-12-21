Konser sırasında feci şekilde darbedilmişti! Sanatçı Mehmet Dudarık’ın ablası Gülden Dudarık konuştu

"SAĞLIĞININ DAHA İYİYE GİTMESİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Mehmet Dudarık'ın uzun zamandır MS hastası olduğunu söyleyen Gülden Dudarık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeşime MS teşhisi konması da yine bir travma sonrası ortaya çıktı. Travma ve stres bu durumu aşırı derecede tetikliyor, atak geçirmesine sebep oluyor. Atak da vurduğu uzvu kaybetmesine sebep oluyor. Bu kadar ciddi nörolojik bir hastalık. Süreç, hastaneden çıktıktan sonra nasıl devam edecek o da bizi endişelendiriyor.