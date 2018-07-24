Konuşamıyor ve yürüyemiyor... Çığlığıyla hayat kurtardı!

Kanada'nın Yeni İskoçya bölgesinde yaşayan bir aile, 9 yaşındaki kızlarının doğum günü için parti yaptı. Serebral palsi nedeniyle yürüyemeyen ve konuşamayan Lexie, o gün kahraman olacağından habersizdi. Lexie'nin annesi yukarıya çıkmıştı. Lexie ve küçük kardeşi oturma odasındaydı. Anneanneleri de mutfaktaydı. Bir şekilde 18 aylık bebek kapıdan çıkıp havuza düştü. Tekerlekli sandalyedeki Lexie olanları gördü. Annesi ve anneannesine haber vermek için o güne kadar görüşmemiş bir şekilde, var gücüyle çığlık attı. Kely Jackson ve annesi, çocuğu kurtarmayı başardı. Hemen hastaneye götürdüler. Newsner'in haberine göre, Lexie'nin annesi Kelly Jackson, 'Ben yukarıdayken aşağıdan çığlıklar geldiğini duydum. Kızımın daha önce böyle çığlık attığını duymamıştım' dedi.