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Konuşamıyor ve yürüyemiyor... Çığlığıyla hayat kurtardı!

Giriş Tarihi: 24.07.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 24.07.2018 10:27
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Konuşamıyor ve yürüyemiyor... Çığlığıyla hayat kurtardı!
Konuşamıyor ve yürüyemiyor... Çığlığıyla hayat kurtardı!

Kanada'nın Yeni İskoçya bölgesinde yaşayan bir aile, 9 yaşındaki kızlarının doğum günü için parti yaptı.

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Konuşamıyor ve yürüyemiyor... Çığlığıyla hayat kurtardı!
Konuşamıyor ve yürüyemiyor... Çığlığıyla hayat kurtardı!

Serebral palsi nedeniyle yürüyemeyen ve konuşamayan Lexie, o gün kahraman olacağından habersizdi.

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Konuşamıyor ve yürüyemiyor... Çığlığıyla hayat kurtardı!
Konuşamıyor ve yürüyemiyor... Çığlığıyla hayat kurtardı!

Lexie'nin annesi yukarıya çıkmıştı. Lexie ve küçük i oturma odasındaydı. Anneanneleri de mutfaktaydı.

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Konuşamıyor ve yürüyemiyor... Çığlığıyla hayat kurtardı!
Konuşamıyor ve yürüyemiyor... Çığlığıyla hayat kurtardı!

Bir şekilde 18 aylık bebek kapıdan çıkıp havuza düştü.

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Konuşamıyor ve yürüyemiyor... Çığlığıyla hayat kurtardı!
Konuşamıyor ve yürüyemiyor... Çığlığıyla hayat kurtardı!

Tekerlekli sandalyedeki Lexie olanları gördü. Annesi ve anneannesine haber vermek için o güne kadar görüşmemiş bir şekilde, var gücüyle çığlık attı.

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Konuşamıyor ve yürüyemiyor... Çığlığıyla hayat kurtardı!
Konuşamıyor ve yürüyemiyor... Çığlığıyla hayat kurtardı!

Kely Jackson ve annesi, çocuğu kurtarmayı başardı. Hemen hastaneye götürdüler.

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Konuşamıyor ve yürüyemiyor... Çığlığıyla hayat kurtardı!
Konuşamıyor ve yürüyemiyor... Çığlığıyla hayat kurtardı!

Newsner'in haberine göre, Lexie'nin annesi Kelly Jackson, "Ben yukarıdayken aşağıdan çığlıklar geldiğini duydum. Kızımın daha önce böyle çığlık attığını duymamıştım" dedi.

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