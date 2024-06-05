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Haberler Yaşam Konuşan haritalar belirledi! İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler: İlk sırada hangi şehir var?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 11:09

Konuşan haritalar belirledi! İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler: İlk sırada hangi şehir var?

Antalya'da "Konuşan haritalar" aracılığıyla il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe belirlendi. İlçeler belirlenirken, sosyo-ekonomik durum, nüfus yoğunluğu gibi bazı kriterler dikkate alındı. Peki ilk sırada hangi şehir var? İşte il olma potansiyeli yüksek ilçeler...

Konuşan haritalar belirledi! İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler: İlk sırada hangi şehir var?

"Hangi ilçeler il olmaya aday?" sorusu internette en çok araştırılan konuların başında geliyor.

Konuşan haritalar belirledi! İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler: İlk sırada hangi şehir var?

Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Bu kapsamda "Konuşan haritalar" aracılığıyla il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe belirlendi.

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Konuşan haritalar belirledi! İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler: İlk sırada hangi şehir var?

Listenin ilk sırasındaki şehir ise dikkat çekti. İşte il olma potansiyeli yüksek ilçeler

Konuşan haritalar belirledi! İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler: İlk sırada hangi şehir var?

İŞTE İL OLMA POTANSİYELİ YÜKSEK 67 İLÇE

"Konuşan haritalar" aracılığıyla hazırlanan listede 67 ilçe şu şekilde sıralandı:


LÜLEBURGAZ

Konuşan haritalar belirledi! İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler: İlk sırada hangi şehir var?

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