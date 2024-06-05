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Konuşan haritalar belirledi! İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler: İlk sırada hangi şehir var?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
11:09
Konuşan haritalar belirledi! İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler: İlk sırada hangi şehir var?
Antalya'da "Konuşan haritalar" aracılığıyla il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe belirlendi. İlçeler belirlenirken, sosyo-ekonomik durum, nüfus yoğunluğu gibi bazı kriterler dikkate alındı. Peki ilk sırada hangi şehir var? İşte il olma potansiyeli yüksek ilçeler...